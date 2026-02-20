CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol EuroLeague'den Panionios-Beşiktaş GAİN maçındaki ırkçı pankarta şaka gibi ceza!

EuroLeague'den Panionios-Beşiktaş GAİN maçındaki ırkçı pankarta şaka gibi ceza!

Basketbol BKT Avrupa Kupası'ndaki Panionios-Beşiktaş GAİN maçında Yunan taraftarların açtığı küfür ve hakaret içerikli ırkçı pankartı, Basketbol Avrupa Ligi yönetimi ufak miktarlı para cezasıyla geçiştirdi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 13:16 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 13:26
EuroLeague'den Panionios-Beşiktaş GAİN maçındaki ırkçı pankarta şaka gibi ceza!

Basketbol BKT Avrupa Kupası'ndaki Panionios-Beşiktaş GAİN maçında Yunan taraftarların açtığı küfür ve hakaret içerikli ırkçı pankartı, Basketbol Avrupa Ligi yönetimi ufak miktarlı para cezasıyla geçiştirdi.

EuroLeague (Avrupa Ligi), grup etabının 18. ve son haftasında oynanan maçta "Yunan taraftarların gerçekleştirdiği saldırgan davranışlar" nedeniyle Panionios'a 4 bin avro para cezası vermekle yetindi.

Beşiktaş GAİN'in Yunanistan'ın Panionios takımına konuk olduğu maçta Yunan taraftarlar; Beşiktaş ve Türk polisine yönelik Türkçe küfür ve hakaret içeren ırkçı bir pankart açmıştı.

Skandal pankart, başta Beşiktaş Kulübü olmak üzere spor kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanmıştı.

BKT Avrupa Kupası B Grubu 18. ve son haftasında Beşiktaş GAİN, konuk olduğu Panionios'u 40 sayı farkla 114-74 yenmişti.

PANATHİNAKOS'A DA PARA CEZASI

Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague), ligin 28. haftasında Fenerbahçe Beko maçında çıkan olaylar nedeniyle Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR'a para cezası verdi.

Organizasyondan yapılan açıklamada, Panathinaikos'un, Fenerbahçe Beko maçında "lazer işaretleyici kullanımı, taraftarlarının saldırgan davranışları, cisim fırlatılması ve yetersiz güvenlik önlemleri" nedeniyle 22 bin avro para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Panathinaikos'un Fransız oyuncusu Mathias Lessort'a Fenerbahçe maçının bitimiyle beraber çıkan kavgadaki davranışları nedeniyle 1 maç men ve 8 bin avro para cezası verildiği ifade edildi.

G.Saray'dan Çağrı Balta açıklaması! Transferi...
"Buraya sadece ismi gelmiş"
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
10 ilde bahis operasyonu: 32 şüpheli gözaltında | Kulüp yöneticileri kendi takımına kupon yaptı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İspanya'dan F.Bahçeli isim flaş iddia!
Özbek yeniden aday olacak mı? Açıkladı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
EuroLeague yönetiminden şaka gibi ceza! EuroLeague yönetiminden şaka gibi ceza! 13:16
G.Saray'dan Çağrı Balta açıklaması! Transferi... G.Saray'dan Çağrı Balta açıklaması! Transferi... 12:38
Okan Buruk'un sözleşmesi uzatılacak mı? Dursun Özbek yanıtladı Okan Buruk'un sözleşmesi uzatılacak mı? Dursun Özbek yanıtladı 12:24
Wilfred Ndidi'den transfer itirafı! Wilfred Ndidi'den transfer itirafı! 11:02
Özbek yeniden aday olacak mı? Açıkladı... Özbek yeniden aday olacak mı? Açıkladı... 11:22
Konyaspor'dan "bahis" operasyonu açıklaması Konyaspor'dan "bahis" operasyonu açıklaması 11:25
Daha Eski
G.Saray Noa Lang'ın bonservisini alacak mı? G.Saray Noa Lang'ın bonservisini alacak mı? 11:58
Beşiktaş Gain-Anadolu Efes maçı yayın bilgileri! Beşiktaş Gain-Anadolu Efes maçı yayın bilgileri! 12:03
Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı! Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı! 12:06
F.Bahçe - N. Forest maçı sonrası flaş manşet: Bozguna uğrattılar! F.Bahçe - N. Forest maçı sonrası flaş manşet: Bozguna uğrattılar! 01:18
F.Bahçe - N. Forest maçı sonrası flaş manşet: Bozguna uğrattılar! F.Bahçe - N. Forest maçı sonrası flaş manşet: Bozguna uğrattılar! 01:23
"Buraya sadece ismi gelmiş" "Buraya sadece ismi gelmiş" 08:32