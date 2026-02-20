Usta yazardan Fenerbahçe-Nottingham Forest yorumu: Ne oldu usta hoca Tedesco'ya

CANLI SKOR ANA SAYFA
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe konuk ettiği Nottingham Forest'a 3-0 mağlup olarak tur şansını zora soktu. Mücadelenin ardından Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, sarı lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco'ya eleştirilerde bulundu. İşte Üründül'ün yazısı... | FENERBAHÇE SON DAKİKA HABERİ

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 08:50 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 08:59
ÖMER ÜRÜNDÜL - Ne oldu büyük hoca Tedesco'ya!

Medyanın büyük çoğunluğunun öve öve bitiremediği, göklere çıkardığı Tedesco dün gece öyle bir harakiri yaptı ki, Fenerbahçe'yi Avrupa kulvarının dışına attı.

Mühim olan takım maç kazandığı zaman eksikleri görmek.

Trabzonspor maçı çok önemli bir galibiyetle bitti ama benden başka Tedesco'nun yaptığı hataları söyleyen bir kişi yok.

Dün geceye bakıyorum; kadroyu görünce gözlerime inanamadım. Atletizme dönen dünya futbolunda kümede kalma mücadelesi verse de bir Premier Lig takımı ile oynuyorsun, orta sahada yürüyen Kante ile defansif özelliği ve temposu sıfır Talisca bir arada.

Buna bir de devamlılığı olmayan, defansif yönü zayıf Asensio'yu ekleyince 10 kişisi koşan, basan bir rakibe karşı 3 kişi eksik oynuyorsun.

Benim dün en üzüldüğüm futbolcu Guendouzi oldu. Yalnızlıktan, çaresizlikten canı çıktı. Sonuçta büyük teknik adam hatalarıyla Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti.

Aslında 50. dakikadan sonra bu hafta oynayacakları Liverpool maçını düşünüp, frene basmasalar, Pereira da bol bol oyuncu değiştirmese maç tarihi bir hezimete giderdi.

Ayrıca Tedesco'nun dün gece iyice anladım ki, İsmail ve Mert'e bir takıntısı var.

Göreve geldiğinde uzun süre Mert'e hiç şans vermedi. Semedo, sakatlanınca oynamaya başladı, çok da iyi oynadı.

Dün gece devrede günah keçisi onu ilan etti. İsmail de aklına 60. dakikada geldi.

