Galatasaray'ın yıldızına hayran kaldılar! 50 milyon Euro beklenti

Lang'ın golünde şutu çeken, Sanchez'in golünde ise duran topu kazandıran isim olan Barış, İtalyanları da kendisine hayran bıraktı.

Güçlü fiziği ve her zaman dikine oynaması ile sahanın en iyilerinden birisi olan ve Serie A'ya çok uygun bir isim olduğunu gösteren Barış şimdiden bir çok takımın transfer listesine girdi.