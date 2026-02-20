Galatasaray'ın yıldızına Carlo Ancelotti kancası!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Juventus ile kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmadan 5-2'lik skorla galip ayrılmayı başardı. Cimbom'da bu mücadelede performansıyla dikkat çeken o futbolcu için dünyaca ünlü teknik direktör Carlo Ancelotti devreye girdi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 06:50
Bu arada Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en çok gol pozisyonu yaratan Brezilyalı futbolcular sıralamasında Gabriel Sara zirvede yer alıyor.
Tecrübeli oyuncu 19 ile ilk sırada bulunurken ikinci basamakta ise Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior yer aldı.
