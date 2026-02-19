Fenerbahçe'de Skriniar endişesi! Sakatlığı beklenenden ciddi olabilir

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu karşılaşmasında İngiliz temsilcisi Nottingham Forest'a sahasında 3-0 maülup oldu.

Mücadelenin 23. dakikasında Milan Skriniar'ın yerde kalması sonrası oyuncuya müdahale eden sağlık ekibi yedek kulübesine tecrübeli savunmacının maça devam edemeyeceğini işaret etmiş, Slovak oyuncunun yerine oyuna Çağlar Söyüncü dahil olmuştu.

Stattan ayrılırken yürümekte zorluk çektiği görülen Skriniar'ın durumuyla ilgili ciddi şüphe olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de Nottingham Forrest maçında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Milan Skriniar, stadyumdan sekerek ayrıldı. 🎥 Ömer Yılmaz pic.twitter.com/IZZjHgotXG — Fotomaç (@fotomac) February 19, 2026

TRT Spor'un haberine göre, sarı lacivertli kulüp doktoru yaptığı kontrolün ardından Skriniar'ın sağ kasığından yaşadığı sakatlığın iyileşmesinin en az 4 haftayı bulacağını Tedesco ve kulüp yönetimine iletti.

Skriniar'ın durumu yarın çekilecek MR sonrası netlik kazanacak.

Eğer Skriniar'ın sakatlığı şüphelendiği gibi ciddi çıkarsa kaçırması muhtemel maçlar şöyle:

- Kasımpaşa

- Nottingham Forest (D)

- Antalyaspor (D)

- Gaziantep FK (D) - Ziraat Türkiye Kupası

- Samsunspor

- Karagümrük (D)

- Gaziantep FK