Atko Grup Pendikspor Sakaryaspor'u deplasmanda yendi!

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Atko Grup Pendikspor deplasmanda Sakaryaspor ile karşı karşıya geldi. Bu mücadeleden Pendikspor 2-0'lık skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 22:23
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Atko Grup Pendikspor deplasmanda Sakaryaspor ile karşı karşıya geldi. Bu mücadeleden Pendikspor 2-0'lık skorla galip ayrıldı. İşte mücadeleye dair tüm detaylar...

Sakaryaspor: 0 - Atko Grup Pendikspor: 2

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Selahattin Altay, Harun Reşit Güngör

Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Burak Bekaroğlu, Arif Kocaman, Mete Kaan Demir, Vukovic, Fofana (Dk. 46 Soro), Ruan (Dk. 80 Haydar Karataş), Owusu (Dk. 58 Serkan Emrecan Terzi), Pena (Dk. 73 Mirza Cihan), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Dk. 58 Melih Bostan)

Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Kitsiou (Dk. 86 Adnan Uğur), Yiğit Fidan, Soldo, Sequeirra (Dk. 73 Ahmet Karademir), Hakan Yeşil, Mesut Özdemir, Wilks, Bekir Karadeniz, Denic, Clarke-Harris (Dk. 90 Berkay Sülüngöz)

Goller: Dk. 86 Clarke-Harris (Penaltıdan), Dk. 90+6 Wilks (Atko Grup Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Burak Bekaroğlu, Dk. 66 Pena, Dk. 84 Serkan Emrecan Terzi, Dk. 84 Vukovic (Sakaryaspor), Dk. 21 Sequeirra, Dk. 49 Mesut Özdemir, Dk. 80 Clarke-Harris (Atko Grup Pendikspor)

