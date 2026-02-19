CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Pendikspor'da Sinan Kaloğlu dönemi

Pendikspor'da Sinan Kaloğlu dönemi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, takımın başına Teknik Direktör Sinan Kaloğlu'nu getirdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 17:37
Pendikspor'da Sinan Kaloğlu dönemi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, takımın başına Teknik Direktör Sinan Kaloğlu'nu getirdi. Kırmızı-beyazlıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Sinan Kaloğlu ile anlaşmaya varmıştır. Pendikspor ailemize katılan yeni teknik direktörümüz Sinan Kaloğlu'na 'hoş geldin' diyor; kendisine ve ekibine şanlı armamız altında üstün başarılar diliyoruz. Birlikte nice zaferlere" denildi.

İstanbul ekibini son olarak Uğur Uçar çalıştırıyordu.

Juventus'tan flaş Kenan kararı! G.Saray yenilgisi sonrası...
G.Saray'a 22'lik stoper! Transferde Cherif detayı
DİĞER
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Fatih Dönmez atandı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye Senegalli golcü! Transfer formülü...
İşte Tedesco'nun N. Forest maçı 11'i!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe-Nottingham Forest maçı canlı yayın bilgileri F.Bahçe-Nottingham Forest maçı canlı yayın bilgileri 18:27
Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi 18:19
Fırtına'da hazırlıklar devam etti Fırtına'da hazırlıklar devam etti 17:45
PAOK-Celta Vigo maçı ne zaman? PAOK-Celta Vigo maçı ne zaman? 17:47
Brann-Bologna maçı ne zaman? Brann-Bologna maçı ne zaman? 17:56
Dinamo Zagreb-Genk maçı ne zaman? Dinamo Zagreb-Genk maçı ne zaman? 18:06
Daha Eski
Juventus'tan flaş Kenan kararı! G.Saray yenilgisi sonrası... Juventus'tan flaş Kenan kararı! G.Saray yenilgisi sonrası... 14:35
Fenerbahçe-Nottingham Forest maçından son notlar! Fenerbahçe-Nottingham Forest maçından son notlar! 14:51
UEFA'dan Benfica-R. Madrid maçıyla ilgili soruşturma! UEFA'dan Benfica-R. Madrid maçıyla ilgili soruşturma! 15:08
G.Saray'a 22'lik stoper! Transferde Cherif detayı G.Saray'a 22'lik stoper! Transferde Cherif detayı 15:21
Sivasspor Adana'da 2 puan bıraktı! Sivasspor Adana'da 2 puan bıraktı! 15:27
Van Spor FK 3 puanı 3 golle aldı! Van Spor FK 3 puanı 3 golle aldı! 15:28