Angers'ten Galatasaray'da bomba transfer! Gelmeye can atıyor

Angers'ten Galatasaray'da bomba transfer! Gelmeye can atıyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, geçtiğimiz haftalarda sona eren ara transfer dönemi sonrası hız kesmeden yeni sezon için çalışmalarına başladı. Afrika basını, sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ismi açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 15:21 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 15:23
Angers'ten Galatasaray'da bomba transfer! Gelmeye can atıyor

Yarıştığı tüm kulvarlarda şansını sonuna kadar zorlamak isteyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Angers'ten Galatasaray'da bomba transfer! Gelmeye can atıyor

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz haftalarda sona eren ara transfer döneminde 5 transfer yaptı.

Angers'ten Galatasaray'da bomba transfer! Gelmeye can atıyor

Cimbom, Noa Lang, Yaser Asprilla, Sacha Boey, Renato Nhaga ve Can Armando Güner'i renklerine bağladı.

Angers'ten Galatasaray'da bomba transfer! Gelmeye can atıyor

5 transferle ara transfer dönemini kapatan yönetim, zaman kaybetmeden yeni sezon için çalışmalara başladı.

Angers'ten Galatasaray'da bomba transfer! Gelmeye can atıyor

2026/27 sezonu öncesi savunma hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, aradığı ismi Fransa'da buldu.

Angers'ten Galatasaray'da bomba transfer! Gelmeye can atıyor

OUSMANE CAMARA SÜRPRİZİ

AfricaFoot'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Angers forması giyen Malili stoper Ousmane Camara ile ilgileniyor.

Angers'ten Galatasaray'da bomba transfer! Gelmeye can atıyor

Haberde Alman, İngiliz ve İspanyol kulüplerinin de 22 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği ancak şu ana kadar en somut ilgili Galatasaray'ın gösterdiği belirtildi.

Angers'ten Galatasaray'da bomba transfer! Gelmeye can atıyor

Sarı-kırmızılı yöneticilerin, oyuncunun durumu hakkında bilgi edinmek için temsilcileriyle temasa geçtiği aktarıldı.

Angers'ten Galatasaray'da bomba transfer! Gelmeye can atıyor

Ülkesi Mali ile Afrika Uluslar Kupası'nda etkileyici bir performans sergileyen ve yakın zamanda Angers ile olan sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatan Camara'nın da Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı kaydedildi.

Angers'ten Galatasaray'da bomba transfer! Gelmeye can atıyor

Haberde ayrıca ara transfer döneminde Angers'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Sidiki Cherif'in ardından Ousmane Camara'nın da Galatasaray'a transfer olabileceği vurgulandı.

Angers'ten Galatasaray'da bomba transfer! Gelmeye can atıyor

Bu sezon Ligue 1'de 21 maçta oynayan ve 1 gol atan Ousmane Camara'nın, 4 milyon Euro olarak belirlendiği piyasa değerinin biraz üzerinde bir fiyata transfer olabileceğinin altı çizildi.

