Angers'ten Galatasaray'da bomba transfer! Gelmeye can atıyor
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, geçtiğimiz haftalarda sona eren ara transfer dönemi sonrası hız kesmeden yeni sezon için çalışmalarına başladı. Afrika basını, sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ismi açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 15:21 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 15:23
5 transferle ara transfer dönemini kapatan yönetim, zaman kaybetmeden yeni sezon için çalışmalara başladı.
2026/27 sezonu öncesi savunma hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, aradığı ismi Fransa'da buldu.
OUSMANE CAMARA SÜRPRİZİ
AfricaFoot'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Angers forması giyen Malili stoper Ousmane Camara ile ilgileniyor.
Haberde Alman, İngiliz ve İspanyol kulüplerinin de 22 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği ancak şu ana kadar en somut ilgili Galatasaray'ın gösterdiği belirtildi.
Sarı-kırmızılı yöneticilerin, oyuncunun durumu hakkında bilgi edinmek için temsilcileriyle temasa geçtiği aktarıldı.
Ülkesi Mali ile Afrika Uluslar Kupası'nda etkileyici bir performans sergileyen ve yakın zamanda Angers ile olan sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatan Camara'nın da Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı kaydedildi.
Haberde ayrıca ara transfer döneminde Angers'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Sidiki Cherif'in ardından Ousmane Camara'nın da Galatasaray'a transfer olabileceği vurgulandı.
Bu sezon Ligue 1'de 21 maçta oynayan ve 1 gol atan Ousmane Camara'nın, 4 milyon Euro olarak belirlendiği piyasa değerinin biraz üzerinde bir fiyata transfer olabileceğinin altı çizildi.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.