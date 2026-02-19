UEFA'dan Benfica-Real Madrid maçıyla ilgili soruşturma!

UEFA, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda oynanan Benfica–Real Madrid karşılaşmasında gündeme gelen ırkçılık iddialarıyla ilgili harekete geçti.

Portekiz ekibi SL Benfica ile İspanyol temsilcisi Real Madrid CF arasında oynanan mücadelede, Brezilyalı yıldız Vinícius Júnior'a yönelik ayrımcı tezahüratlar yapıldığı öne sürüldü. Yaşanan olaylar nedeniyle karşılaşma yaklaşık 10 dakika durduruldu.

UEFA'dan yapılan açıklamada, iddiaların detaylı şekilde inceleneceği ve disiplin sürecinin resmen başlatıldığı bildirildi. Hakem ve gözlemci raporlarının yanı sıra maç görüntülerinin de değerlendirileceği belirtildi.

Avrupa futbolunun çatı kuruluşu, soruşturmanın seyrine ilişkin yeni bilgilerin ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. Olası yaptırımlar ise yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

R. MADRID'DEN AÇIKLAMA

Real Madrid: "Kulübümüz, Benfica ile oynadığımız Şampiyonlar Ligi maçında meydana gelen olaylarla ilgili olarak mevcut tüm kanıtları UEFA'ya sundu. Söz konusu maç sırasında yaşanan kabul edilemez ırkçılık olaylarının ardından UEFA tarafından başlatılan soruşturmayla aktif olarak işbirliği yapıldı."