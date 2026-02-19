CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Real Madrid UEFA'dan Benfica-Real Madrid maçıyla ilgili soruşturma!

UEFA'dan Benfica-Real Madrid maçıyla ilgili soruşturma!

UEFA, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda oynanan Benfica–Real Madrid karşılaşmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 15:08 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 15:30
UEFA'dan Benfica-Real Madrid maçıyla ilgili soruşturma!

UEFA, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda oynanan BenficaReal Madrid karşılaşmasında gündeme gelen ırkçılık iddialarıyla ilgili harekete geçti.

Portekiz ekibi SL Benfica ile İspanyol temsilcisi Real Madrid CF arasında oynanan mücadelede, Brezilyalı yıldız Vinícius Júnior'a yönelik ayrımcı tezahüratlar yapıldığı öne sürüldü. Yaşanan olaylar nedeniyle karşılaşma yaklaşık 10 dakika durduruldu.

UEFA'dan yapılan açıklamada, iddiaların detaylı şekilde inceleneceği ve disiplin sürecinin resmen başlatıldığı bildirildi. Hakem ve gözlemci raporlarının yanı sıra maç görüntülerinin de değerlendirileceği belirtildi.

Avrupa futbolunun çatı kuruluşu, soruşturmanın seyrine ilişkin yeni bilgilerin ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. Olası yaptırımlar ise yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

R. MADRID'DEN AÇIKLAMA

Real Madrid: "Kulübümüz, Benfica ile oynadığımız Şampiyonlar Ligi maçında meydana gelen olaylarla ilgili olarak mevcut tüm kanıtları UEFA'ya sundu. Söz konusu maç sırasında yaşanan kabul edilemez ırkçılık olaylarının ardından UEFA tarafından başlatılan soruşturmayla aktif olarak işbirliği yapıldı."

G.Saray'a 22'lik stoper! Transferde Cherif detayı
Osimhen'e 3 dev talip birden!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
SDG fiilen "başsız" kalıyor! ABD Suriye'deki askeri varlığını tamamen çekiyor | "YPG dağıldı" deyip tarih verdiler
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye Senegalli golcü! Transfer formülü...
Buruk'tan dev rotasyon! 4 ismi yedeğe çekiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Van Spor FK 3 puanı 3 golle aldı! Van Spor FK 3 puanı 3 golle aldı! 15:28
Sivasspor Adana'da 2 puan bıraktı! Sivasspor Adana'da 2 puan bıraktı! 15:27
Gabriel Sara haftanın 11'inde Gabriel Sara haftanın 11'inde 14:05
Juventus'tan flaş Kenan kararı! G.Saray yenilgisi sonrası... Juventus'tan flaş Kenan kararı! G.Saray yenilgisi sonrası... 14:35
UEFA'dan Benfica-R. Madrid maçıyla ilgili soruşturma! UEFA'dan Benfica-R. Madrid maçıyla ilgili soruşturma! 15:08
G.Saray'a 22'lik stoper! Transferde Cherif detayı G.Saray'a 22'lik stoper! Transferde Cherif detayı 15:21
Daha Eski
Kenan'ın telefonunda dikkat çeken görüntü! Kenan'ın telefonunda dikkat çeken görüntü! 10:16
Süper Lig'de 23. hafta heyecanı başlıyor! Süper Lig'de 23. hafta heyecanı başlıyor! 10:18
Buruk’tan devre arası zafer konuşması! İşte o sözler Buruk’tan devre arası zafer konuşması! İşte o sözler 10:26
Osimhen'e 3 dev talip birden! Osimhen'e 3 dev talip birden! 11:37
F.Bahçe'den 2 transfer birden! Avrupa devleriyle kapışma F.Bahçe'den 2 transfer birden! Avrupa devleriyle kapışma 11:42
Buruk'tan dev rotasyon! 4 ismi yedeğe çekiyor Buruk'tan dev rotasyon! 4 ismi yedeğe çekiyor 12:21