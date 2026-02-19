Fenerbahçe'den 2 transfer birden! Avrupa devleriyle kapışma
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını iki farklı profil üzerinden şekillendiriyor. Sarı-lacivertliler, bir yandan uzun vadeli yatırım hedefi doğrultusunda genç ve potansiyelli bir ismi kadroya katmayı planlarken, diğer yandan hücum hattına doğrudan katkı sağlayacak tecrübeli bir golcü için de düğmeye bastı. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan 2 isim... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 11:42
Galatasaray'da Juventus karşısında alınan tarihi zaferin mimarlarından biri de Victor Osimhen oldu.
Karşılaşmayı 1 asistle tamamlayan Nijeryalı süper yıldız, Gabriel Sara ve Noa Lang'in 2. golü öncesi yaptığı baskıyla topu takımına kazandırarak gollerin gelmesini sağladı.
Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı forma altında sergilediği başarılı performansı sürdüren 26 yaşındaki forvetle ilgili transfer iddiaları her geçen gün artıyor.
Osimhen ile ilgili son iddia İspanyol basınından geldi.
ATLETICO, BAYERN VE PSG SIRAYA GİRDİ
Fichajes'te yer alan habere göre; Atletico Madrid, Bayern Münih ve PSG, Victor Osimhen'i transfer etmek istiyor.
Haberde golcü futbolcunun yaz transfer döneminin kilit isimlerinden biri olmaya aday olduğu ve birçok Avrupa devinin arasında geçmesi beklenen transfer yarışının merkezinde yer alacağı aktarıldı.
PSG'nin Osimhen transferi için devreye girmesinin dengeleri değiştireceği ve teknik direktör Luis Enrique'nin Nijeryalı yıldızı takımın hücumunu yönetecek ideal transfer olarak belirlediği vurgulandı.
Fransız devinin Osimhen'in bonservisi için dev bir teklif yapabileceğinin ve oyuncuya da iyi bir sözleşme önerebileceğinin altı çizildi.
Anlaşma sağlanması halinde 26 yaşındaki golcünün muhtemel adreslerinden birinin PSG olacağı kaydedildi.
Atletico Madrid'in de Victor Osimhen'i istediği ancak İspanyol ekibinin PSG'nin mali, Bayern Münih'in ise yapısal gücüyle rekabet etmesinin kolay olmayacağı belirtildi.
Bayern Münih'in ise santrfor ihtiyacı olduğu ve Osimhen'in aranan profile tamamen uyduğu vurgulandı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.