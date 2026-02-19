CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'den 2 transfer birden! Avrupa devleriyle kapışma

Fenerbahçe'den 2 transfer birden! Avrupa devleriyle kapışma

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını iki farklı profil üzerinden şekillendiriyor. Sarı-lacivertliler, bir yandan uzun vadeli yatırım hedefi doğrultusunda genç ve potansiyelli bir ismi kadroya katmayı planlarken, diğer yandan hücum hattına doğrudan katkı sağlayacak tecrübeli bir golcü için de düğmeye bastı. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan 2 isim... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 11:42
Osimhen'e 3 dev talip birden! Yer yerinden oynayacak

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Juventus'u konuk etti.

Osimhen'e 3 dev talip birden! Yer yerinden oynayacak

Sarı-kırmızılılar, rakibini 5-2 mağlup ederek tur için büyük avantaj elde etti.

Osimhen'e 3 dev talip birden! Yer yerinden oynayacak

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Noa Lang (2), Gabriel Sara, Davinson Sanchez ve Sacha Boey kaydetti.

Osimhen'e 3 dev talip birden! Yer yerinden oynayacak

Galatasaray'da Juventus karşısında alınan tarihi zaferin mimarlarından biri de Victor Osimhen oldu.

Osimhen'e 3 dev talip birden! Yer yerinden oynayacak

Karşılaşmayı 1 asistle tamamlayan Nijeryalı süper yıldız, Gabriel Sara ve Noa Lang'in 2. golü öncesi yaptığı baskıyla topu takımına kazandırarak gollerin gelmesini sağladı.

Osimhen'e 3 dev talip birden! Yer yerinden oynayacak

Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı forma altında sergilediği başarılı performansı sürdüren 26 yaşındaki forvetle ilgili transfer iddiaları her geçen gün artıyor.

Osimhen'e 3 dev talip birden! Yer yerinden oynayacak

Osimhen ile ilgili son iddia İspanyol basınından geldi.

Osimhen'e 3 dev talip birden! Yer yerinden oynayacak

ATLETICO, BAYERN VE PSG SIRAYA GİRDİ

Fichajes'te yer alan habere göre; Atletico Madrid, Bayern Münih ve PSG, Victor Osimhen'i transfer etmek istiyor.

Osimhen'e 3 dev talip birden! Yer yerinden oynayacak

Haberde golcü futbolcunun yaz transfer döneminin kilit isimlerinden biri olmaya aday olduğu ve birçok Avrupa devinin arasında geçmesi beklenen transfer yarışının merkezinde yer alacağı aktarıldı.

Osimhen'e 3 dev talip birden! Yer yerinden oynayacak

PSG'nin Osimhen transferi için devreye girmesinin dengeleri değiştireceği ve teknik direktör Luis Enrique'nin Nijeryalı yıldızı takımın hücumunu yönetecek ideal transfer olarak belirlediği vurgulandı.

Osimhen'e 3 dev talip birden! Yer yerinden oynayacak

Fransız devinin Osimhen'in bonservisi için dev bir teklif yapabileceğinin ve oyuncuya da iyi bir sözleşme önerebileceğinin altı çizildi.

Osimhen'e 3 dev talip birden! Yer yerinden oynayacak

Anlaşma sağlanması halinde 26 yaşındaki golcünün muhtemel adreslerinden birinin PSG olacağı kaydedildi.

Osimhen'e 3 dev talip birden! Yer yerinden oynayacak

Atletico Madrid'in de Victor Osimhen'i istediği ancak İspanyol ekibinin PSG'nin mali, Bayern Münih'in ise yapısal gücüyle rekabet etmesinin kolay olmayacağı belirtildi.

Osimhen'e 3 dev talip birden! Yer yerinden oynayacak

Bayern Münih'in ise santrfor ihtiyacı olduğu ve Osimhen'in aranan profile tamamen uyduğu vurgulandı.

Osimhen'e 3 dev talip birden!
