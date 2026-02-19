Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe-Nottingham Forest maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ülker Stadyumu, Avrupa kupalarında bir kez daha tarihi bir geceye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, rotasını uluslararası arenaya kırarak köklü İngiliz temsilcisi Nottingham Forest'ı ağırlıyor. Domenico Tedesco'nun gelişiyle birlikte Avrupa'da daha stratejik ve sonuca yönelik bir futbol sergileyen sarı-lacivertli ekip, fiziksel temasın ve temponun yüksek olması beklenen bu maçta taktiksel disipliniyle fark yaratmak istiyor. Nottingham Forest'ın Premier Lig'deki dirençli oyunu ve hızlı hücum silahlarına karşı yoğun bir hazırlık sürecinden geçen Fenerbahçe için bu mücadele, sadece 3 puan değil, aynı zamanda Avrupa'daki marka değerini perçinleme anlamı taşıyor. Kadıköy'ün sarı-lacivertli duvarları arasında oynanacak bu büyük kapışma öncesinde temsilcimizde 2 eksik bulunuyor. Edson Alvarez ve Archie Brown'un süre alamayacağı karşılaşmanın tüm detayları ve canlı yayın bilgilerini futbolseverler için derledik.

FENERBAHÇE-NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin İngiliz ekibi Nottingham Forest'ı konuk edeceği bu dev müsabaka, 19 Şubat 2026 Perşembe günü oynanacak. Kadıköy Ülker Stadyumu'nun büyüleyici atmosferinde gerçekleşecek olan karşılaşma, sarı-lacivertli temsilcimizin gruptaki iddiasını sürdürmesi açısından kritik bir önem taşıyor.

FENERBAHÇE-NOTTINGHAM FOREST MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Nottingham Forest arasında oynanacak mücadele, Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE-NOTTINGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin bu zorlu Avrupa randevusu, Türkiye'deki yayın hakları sahibi olan TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Maç öncesi ve sonrası analizlerle futbol heyecanı tüm gece devam edecek.

FENERBAHÇE-NOTTINGHAM FOREST MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Jayden, Mert, Guendouzi, Kante, İsmail, Asensio, Kerem, Talisca

Nottingham Forest: Ortega, Aina, Murillo (Morato), Milenkovic, Williams, Sangare, Dominguez, Ndoye, White, Odoi, Lucca

FENERBAHÇE-NOTTINGHAM FOREST MAÇININ HAKEMİ KİM?

Ülker Stadyumu'ndaki bu kritik randevuyu yönetmek üzere UEFA tarafından İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer görevlendirildi. Avrupa arenalarında disiplinli yönetimiyle tanınan Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Jonas Erni yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise yine İsviçre'den Anojen Kanagasingam olacak.

Kadıköy'deki zorlu mücadelede teknoloji desteği de İsviçreli hakemlere emanet. Karşılaşmanın VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda Lukas Fähndrich otururken, AVAR görevini ise Luca Cibelli üstlenecek. Şeffaf ve adil bir yönetim sergilemesi beklenen Scharer, özellikle sertliğe taviz vermeyen tarzıyla bu akşamki yüksek tempolu maçın kontrolünü elinde tutmaya çalışacak.

Mücadeleyi yönetecek olan İsviçreli hakem Sandro Scharer, Fenerbahçe taraftarı için yabancı bir isim değil. Schärer, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Belçika ekibi Anderlecht ile oynadığı kritik rövanş maçında da düdük çalmıştı.

FENERBAHÇE AVRUPA'DA 300. MAÇIN EŞİĞİNDE

Sarı-lacivertli temsilcimiz, Nottingham Forest karşısında kulüp tarihinin 299. Avrupa randevusuna çıkıyor. Bugüne kadar çıktığı 298 müsabakada 117 galibiyet ve 65 beraberlik elde eden Kanarya, rakip fileleri 407 kez sarsmayı başardı. UEFA Avrupa Ligi özelinde ise 157. sınavını verecek olan Fenerbahçe, bu kulvardaki tecrübesiyle İngiliz rakibine karşı üstünlük kurmayı amaçlıyor.

KADIKÖY'DE İNGİLİZ TAKIMLARIYLA 22. RANDEVU

Fenerbahçe, İngiltere temsilcileriyle olan zengin rekabet tarihine bir yenisini daha ekliyor. Bugüne kadar Ada ekipleriyle 21 kez karşılaşan sarı-lacivertliler; Manchester United, Arsenal, Chelsea ve Manchester City gibi devlere karşı 5 galibiyet elde etti. Bu sezon Aston Villa ile oynanan maçların ardından Nottingham Forest, Fenerbahçe'nin Avrupa arenasındaki 22. İngiliz rakibi olacak.

KADRODA BÜYÜK DEĞİŞİM: YENİ YILDIZLAR LİSTEDE

Sarı-lacivertlilerde ara transfer döneminin yankıları UEFA listesine de yansıdı. Takımdan ayrılan En-Nesyri, Jhon Duran ve İrfan Can Kahveci gibi isimlerin yerine; dünya yıldızı N'Golo Kante, orta sahanın dinamik ismi Matteo Guendouzi ve genç yetenek Sidiki Cherif UEFA listesine dahil edilen yeni isimler oldu. Hücum hattında ise gözler, Avrupa Ligi'nde dörder golle takımı sırtlayan Talisca ve Kerem Aktürkoğlu üzerinde olacak.

TANIDIK BİR RAKİP: PEREIRA KADIKÖY'E DÖNÜYOR

Gecenin en dikkat çeken hikayesi ise Nottingham Forest kulübesinde yaşanacak. İngiliz ekibinde sezonun dördüncü teknik direktörü olarak göreve başlayan Vitor Pereira, daha önce iki farklı dönemde çalıştırdığı eski takımı Fenerbahçe'ye bu kez rakip olarak geri dönüyor. Premier Lig'de 17. sırada yer alarak zor günler geçiren ancak Avrupa Ligi grup aşamasını 8. sırada tamamlayarak dikkat çeken İngiliz ekibi, Pereira yönetiminde Kadıköy'den avantajlı bir skorla dönmeyi hedefliyor.

TEDESCO'DAN PEREIRA ANALİZİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Nottingham Forest maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında, rakipteki teknik direktör değişikliğine ve Vitor Pereira faktörüne dikkat çekti. Pereira'nın gelişinin İngiliz ekibinde motivasyonu artıracağını belirten Tedesco, "Yeni hoca ile her şeye sıfırdan başladılar; bu durum oyuncuları sınırlarını zorlamaya itecektir. Rakibimiz 4'lü savunmadan Pereira ile 3'lü sisteme dönebilir, ancak biz her türlü esnekliğe sahibiz. Takımımızda farklı formasyonları uygulayabilen çok kaliteli orta saha oyuncularımız var. Bizim için önemli olan diziliş değil, sahadaki oyun prensiplerimizdir" ifadelerini kullandı. Tedesco ayrıca yeni transfer Sidiki Cherif'in öz güvenine güvendiğini, golcü isimler Talisca, Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'nun performansından ise son derece memnun olduğunu dile getirdi.

Sakatlıklarla ilgili de güncel bilgiler veren İtalyan çalıştırıcı, Archie Brown'un kadroda olacağını ancak henüz tam süre alacak durumda olmadığını, Edson Alvarez'in ise ameliyat kararı nedeniyle birkaç hafta takımdan uzak kalacağını açıkladı. Takımın yükselen yıldızı Mert Müldür ise birlik beraberlik vurgusu yaparak, "Oynamadığım dönemlerde bile kendimi hazır tuttum. Şu an takım içinde harika bir arkadaşlık ortamı var. Taraftarımızla bütünleştiğimizde neler yapabileceğimizi herkes görüyor. Bu zorlu periyodu başarıyla geçerek her kulvarda kupaya uzanmak istiyoruz" sözleriyle takımın şampiyonluk inancını ortaya koydu.

VİTOR PEREIRA: DUYGULARIM ÇOK KARMAŞIK

Fenerbahçe'de iki farklı dönem görev yapan ve sarı-lacivertli taraftarlarla özel bir bağ kuran Nottingham Forest Menajeri Vitor Pereira, eski evine rakip olarak dönmenin heyecanını yaşıyor. Basın toplantısında duygusal açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, "Burada bulunmak büyük bir onur; sadece güzel anıları, taraftarlarla kurduğumuz o tutkulu bağı hatırlıyorum. Yarın ilk kez Fenerbahçe'ye rakip olacağım için karmaşık duygular içerisindeyim ancak biz buraya kazanmaya geldik" dedi. Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda çok güçlü ve tecrübeli bir kadro kurduğunun farkında olduğunu belirten Pereira, Premier Lig'in sertliğini sahaya yansıtarak, Kadıköy'ün "fantastik" olarak tanımladığı atmosferinde organize ve cesur bir oyun sergilemek istediklerini vurguladı.