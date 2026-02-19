CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Adana Demirspor- Özbelsan Sivasspor maçı saat kaçta? Ne zaman, hangi kanalda?

1.Lig’de 26. hafta, Adana’da duygusal bir randevuya sahne oluyor. FIFA’dan gelen puan silme cezasıyla birlikte -40 puana gerileyen ve matematiksel olarak küme düşmesi resmileşen Adana Demirspor, sahasında 31 puanlı Özbelsan Sivasspor’u ağırlıyor. Tarihinin en zorlu döneminden geçen ve henüz galibiyeti bulunmayan Güney ekibi, taraftarı önünde prestij mücadelesi verirken; düşme hattının hemen üzerinde yer alan Sivasspor, bu kritik deplasmandan 3 puanla dönerek nefes almak istiyor. Ligin ilk yarısında Sivas’ta oynanan maçı ev sahibi ekip 5-0 gibi net bir skorla kazanmıştı. Peki Adana Demirspor-Özbelsan Sivasspor maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 09:16 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 09:43
Adana Demirspor-Özbelsan Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni Adana Stadyumu'ndaki Adana Demirspor- Özbelsan Sivasspor karşılaşmasını hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Ev sahibi Adana Demirspor, mali krizler ve puan silme cezalarıyla sarsıldığı sezonda, genç oyuncularıyla onur mücadelesini sürdürüyor. Ligde oynadığı 25 maçta sadece 2 beraberlik alabilen mavi-lacivertliler, taraftarına ilk galibiyet sevincini yaşatmak için sahaya çıkacak. Konuk ekip Özbelsan Sivasspor cephesinde ise yeni teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde çıkış aranıyor. Kırmızı-beyazlılarda tecrübeli isimlerin yokluğu hissedilse de, Adana deplasmanında alınacak bir galibiyet ligde kalma yolunda hayati önem taşıyor. İşte bu zorlu randevuya dair tüm detaylar...

Adana Demirspor- Özbelsan Sivasspor MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasındaki Adana Demirspor- Özbelsan Sivasspor karşılaşması, 19 Şubat 2026 Perşembe günü oynanacak.

Adana Demirspor- Özbelsan Sivasspor SAAT KAÇTA?

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 13.30'da Abdullah Buğra Taşkınsoy'un düdüğüyle start alacak.

Adana Demirspor- Özbelsan Sivasspor HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor- Özbelsan Sivasspor arasındaki bu puan mücadelesi, TRT Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

SON DAKİKA
