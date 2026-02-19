Adana Demirspor- Özbelsan Sivasspor maçı saat kaçta? Ne zaman, hangi kanalda?

Adana Demirspor-Özbelsan Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni Adana Stadyumu'ndaki Adana Demirspor- Özbelsan Sivasspor karşılaşmasını hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Ev sahibi Adana Demirspor, mali krizler ve puan silme cezalarıyla sarsıldığı sezonda, genç oyuncularıyla onur mücadelesini sürdürüyor. Ligde oynadığı 25 maçta sadece 2 beraberlik alabilen mavi-lacivertliler, taraftarına ilk galibiyet sevincini yaşatmak için sahaya çıkacak. Konuk ekip Özbelsan Sivasspor cephesinde ise yeni teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde çıkış aranıyor. Kırmızı-beyazlılarda tecrübeli isimlerin yokluğu hissedilse de, Adana deplasmanında alınacak bir galibiyet ligde kalma yolunda hayati önem taşıyor. İşte bu zorlu randevuya dair tüm detaylar...

Adana Demirspor- Özbelsan Sivasspor MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasındaki Adana Demirspor- Özbelsan Sivasspor karşılaşması, 19 Şubat 2026 Perşembe günü oynanacak.

Adana Demirspor- Özbelsan Sivasspor SAAT KAÇTA?

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 13.30'da Abdullah Buğra Taşkınsoy'un düdüğüyle start alacak.

Adana Demirspor- Özbelsan Sivasspor HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor- Özbelsan Sivasspor arasındaki bu puan mücadelesi, TRT Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

