Özbelsan Sivasspor'da 2 sakatlık şoku!

Özbelsan Sivasspor'da 2 sakatlık şoku!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, kaptan Uğur Çiftçi’nin alt adalesinde yırtık tespit edildiğini, genç futbolcu Eymen Yurdcu'nun da dizinden artroskopi ameliyatı olduğunu açıkladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 10:15
Özbelsan Sivasspor'da 2 sakatlık şoku!

Sivasspor, sakatlık yaşayan Kaptan Uğur Çiftçi ile genç futbolcu Eymen Yurdcu hakkında bilgilendirme yaptı. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, kaptan Uğur Çiftçi'nin geçen hafta oynanan Vanspor FK karşılaşmasında sakatlandığı hatırlatıldı. Çiftçi'nin gerçekleştirilen kontrollerinde alt adalesinde yırtık tespit edildiği, tedavisinin ise Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından uygulanan enjeksiyon yöntemiyle sürdürüldüğü belirtildi.

Eymen Yurdcu'nun da yaşadığı sakatlığın ardından operasyon geçirdiği ifade edildi. Genç futbolcunun dizinden artroskopi ameliyatı olduğu, operasyonun Prof. Dr. Sinan Karaoğlu ile Doç. Dr. Bertan Cengiz tarafından yapıldığı aktarıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, iki oyuncunun da tedavi süreçlerinin sağlık heyeti tarafından yakından takip edildiğini ve futbolcuların en kısa sürede takıma katılmasının hedeflendiğini duyurdu.

