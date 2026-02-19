CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig İmaj Altyapı Van Spor FK-Bodrum FK canlı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İmaj Altyapı Van Spor FK-Bodrum FK canlı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

1. Lig’de 26. hafta, Van’da oynanacak kritik bir erteleme mücadelesiyle devam ediyor. 35 puanla 11. sırada yer alan ve orta sıralardaki yerini sağlamlaştırarak play-off umutlarını tazelemek isteyen Vanspor FK, sahasında 45 puanlı 4. sıradaki dev rakibi Sipay Bodrum FK’yı ağırlıyor. Zirve takibini sürdüren konuk ekip, zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek ilk 3 hattına bir adım daha yaklaşmayı hedeflerken; ev sahibi ekip taraftarı önünde sürpriz yaparak çıkışa geçmek istiyor. Peki Vanspor FK-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 08:57 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 09:43
İmaj Altyapı Van Spor FK-Bodrum FK canlı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İmaj Altyapı Van Spor FK-Bodrum FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Van Atatürk Stadyumu'ndaki İmaj Altyapı Van Spor FK-Bodrum FK karşılaşmasını hakem Yusuf Ziya Gündüz yönetecek. Dünkü hava koşullarının yerini daha futbol dostu bir atmosfere bırakması beklenirken, sahanın zemini maçın kaderini belirleyen unsurlardan biri olacak. Ev sahibi Vanspor FK, taraftar desteğiyle birlikte güçlü rakibine karşı dirençli bir futbol sergileyip iç saha avantajını kullanmak istiyor. Konuk ekip Sipay Bodrum FK cephesinde ise teknik heyet, yolculuk yorgunluğuna rağmen oyuncularını mental olarak maça hazırlamış durumda. Ligin ilk yarısında Bodrum'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip kazanmıştı; Vanspor şimdi bu maçın rövanşını alarak taraftarına moral vermek niyetinde. İşte İmaj Altyapı Van Spor FK-Bodrum FK maçına dair tüm detaylar...

İmaj Altyapı Van Spor FK-Bodrum FK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasındaki İmaj Altyapı Van Spor FK-Bodrum FK karşılaşması, 19 Şubat 2026 Perşembe günü oynanacak.

İmaj Altyapı Van Spor FK-Bodrum FK SAAT KAÇTA?

Van Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 13.30'da Yusuf Ziya Gündüz'ün düdüğüyle start alacak.

İmaj Altyapı Van Spor FK-Bodrum FK HANGİ KANALDA?

İmaj Altyapı Van Spor FK-Bodrum FK arasındaki bu puan mücadelesi, TRT Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

