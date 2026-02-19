CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Noa Lang jesti! Napoli ile yapılan görüşmelerde...

Galatasaray'da Juventus galibiyetinin mimarlarından Noa Lang için sevindiren bir gelişme yaşandı. Kiralık olarak forma giyen Hollandalı yıldızın bonservisini almak isteyen sarı-kırmızılılar, Napoli ile yapılan görüşmelerde transferi kolaylaştıracak önemli bir avantaj elde etti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 09:34
Galatasaray'ın devre arasında Napoli'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Noa Lang, Juventus karşısında sergilediği performansla gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Sarı-kırmızılı formayla ilk gollerini atan Hollandalı yıldız, aynı zamanda kulübe ekonomik anlamda da önemli bir katkı sağlamış oldu.

Lang'ın sözleşmesinde yer alan 30 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu şimdiden gündemin en sıcak başlıklarından biri haline geldi.

Yönetim ve teknik ekip, 26 yaşındaki kanat oyuncusunun formundan oldukça memnun olsa da, opsiyonla ilgili kesin kararın sezon sonunda verileceği öğrenildi.

Akşam'da yer alan habere göre; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, mayıs ayında yapılacak seçim sürecini de hesaba katarak Noa Lang konusunda adımı sezon bitiminde atmayı planladığı belirtiliyor.

LANG İÇİN TAKSİT JESTİ
Bu transferde dikkat çeken bir başka detay ise Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in Galatasaray'a sunduğu ödeme kolaylığı oldu.

İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre De Laurentiis, bonservisin alınması durumunda 30 milyon Euro'nun 3 taksit halinde ödenebileceği bir seçenek önererek sarı-kırmızılıların elini güçlendirdi.

Noa Lang için Galatasaray, Napoli'ye 2 milyon Euro kiralama bedeli ödedi.

Hollandalı futbolcu ise yarım sezon için 1 milyon 750 bin euro garanti ücret kazanacak. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde Juventus karşısında alınan galibiyetin primi de 2.1 milyon euro olarak kayıtlara geçti.

Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olan Noa Lang'ın Galatasaray'daki geleceği ise sezonun kalan bölümünde göstereceği performansa göre netlik kazanacak.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
