Galatasaray'da Noa Lang jesti! Napoli ile yapılan görüşmelerde...

İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre De Laurentiis, bonservisin alınması durumunda 30 milyon Euro'nun 3 taksit halinde ödenebileceği bir seçenek önererek sarı-kırmızılıların elini güçlendirdi.

Hollandalı futbolcu ise yarım sezon için 1 milyon 750 bin euro garanti ücret kazanacak. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde Juventus karşısında alınan galibiyetin primi de 2.1 milyon euro olarak kayıtlara geçti.