Barış Alper Yılmaz için transferde sıcak gelişme! Juventus...

'KENAN YILDIZ GİBİ GÜÇLÜ BİR OYUNCU' Galatasaraylı oyuncunun özellikle fiziksel gücünün çok iyi olduğunu söyleyen Chiellini'nin, "Barış'ı hayranlıkla izledim. Temaslı oyunu mükemmel oynuyor. İtiyorsun, çekiyorsun kesinlikle yıkılmıyor. Tıpkı Kenan Yıldız gibi çok kuvvetli. Böyle güçlü oyuncular kolay bulunmuyor. Tam İtalyan ligine uygun bir futbolcu. İmkân olursa Juventus olarak ona talip olmalıyız. Sezon sonu şartlar uyarsa mutlaka Galatasaray yönetimi ile masaya oturmalıyız" dediği öğrenildi.