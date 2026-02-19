CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Barış Alper Yılmaz için transferde sıcak gelişme! Juventus...

Barış Alper Yılmaz için transferde sıcak gelişme! Juventus...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Juventus'u 5-2'lik skorla mağlup etti. Tarihi zafere sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz damga vurmuştu. Futbolcuyla ilgili son olarak transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

Barış Alper Yılmaz için transferde sıcak gelişme! Juventus...

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İtalyan temsilcisi Juventus'u 5-2'lik skorla hezimete uğratan G.Saray'da sahanın yıldızlarından biri de Barış Alper Yılmaz'dı.

Barış Alper Yılmaz için transferde sıcak gelişme! Juventus...

Bitmeyen enerjisi, kanatta hızlı çıkışları ve ikili mücadelelerdeki başarısıyla rakibe soğuk terler döktüren milli oyuncu, futbolun 1 numaralı organizasyonunda büyük sükse yaptı.

Barış Alper Yılmaz için transferde sıcak gelişme! Juventus...

18. dakikada Andrea Cambiaso'nun sarı kart görüp cezalı duruma düşmesine neden olan, onun yerine giren Juan Cabal'ın da 59'da kırmızı kart görmesini sağlayarak konuk ekibin sol beklerinin kâbusu olan 25 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinin dikkatini çekti.

Barış Alper Yılmaz için transferde sıcak gelişme! Juventus...

Juventus'un futbol stratejisi direktörü Giorgio Chiellini'nin, Barış Alper'e hayran kaldığı ve kulüp yetkililerine milli yıldızın durumunu araştırmaları gerektiğini söylediği öğrenildi.

Barış Alper Yılmaz için transferde sıcak gelişme! Juventus...

'KENAN YILDIZ GİBİ GÜÇLÜ BİR OYUNCU'

Galatasaraylı oyuncunun özellikle fiziksel gücünün çok iyi olduğunu söyleyen Chiellini'nin, "Barış'ı hayranlıkla izledim. Temaslı oyunu mükemmel oynuyor. İtiyorsun, çekiyorsun kesinlikle yıkılmıyor. Tıpkı Kenan Yıldız gibi çok kuvvetli. Böyle güçlü oyuncular kolay bulunmuyor. Tam İtalyan ligine uygun bir futbolcu. İmkân olursa Juventus olarak ona talip olmalıyız. Sezon sonu şartlar uyarsa mutlaka Galatasaray yönetimi ile masaya oturmalıyız" dediği öğrenildi.

Barış Alper Yılmaz için transferde sıcak gelişme! Juventus...

Sezon başında kendisine talip olan Suudi Arabistan kulübü NEOM'a gitmesine izin verilmediği için Galatasaray kulübü ile kısa süreli kriz yaşayan Barış Alper, Devler Arenası'ndaki başarılı performansıyla sezon sonu Avrupa yolunu açacak gibi görünüyor.

Barış Alper Yılmaz için transferde sıcak gelişme! Juventus...

Sabah'ta yer alan habere göre Juventus maçında Barış Alper Yılmaz, sosyal medyada adı en çok anılan futbolculardan biri oldu.

Barış Alper Yılmaz için transferde sıcak gelişme! Juventus...

Bir İtalyan futbolsever, kendisine ait X hesabı üzerinden, "Barış Alper'i en az 50 milyon Euro'ya satarsınız" mesajını yazarken oyuncunun Avrupa'nın büyük liglerinden birine gideceği yorumları yapıldı.

Barış Alper Yılmaz için transferde sıcak gelişme! Juventus...

Galatasaray ile 2 yıllık daha sözleşmesi olan 25 yaşındaki futbolcunun, sözleşmesinde Şampiyonlar Ligi çeyrek finali için de özel bir prim maddesinin bulunduğu ve bu hedefe ulaşmayı çok istediği öğrenildi.

