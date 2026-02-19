Fenerbahçe zafer için kenetlendi! İşte Tedesco'nun N. Forest maçı 11'i

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Nottingham Forest'ı konuk edecek. Kanarya'da tek hedef bu maçtan galibiyetle ayrılmak. İşte Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı öncesi önemli notlar... İNGİLİZLERLE 22'NCİ KEZ Fenerbahçe, bugüne kadar İngiliz ekipleriyle 21 defa kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler söz konusu 21 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe, en fazla 7 kez ile Manchester United'a rakip oldu. Arsenal ile 6 maç yapan Kanarya; biri bu sezon olmak üzere Aston Villa ile de 3 müsabaka oynadı.