Fenerbahçe zafer için kenetlendi! İşte Tedesco'nun N. Forest maçı 11'i

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında İngiliz ekibi Nottingham Forest'ı konuk edecek. Kanarya, Kadıköy'den avantajlı bir skorla ayrılarak rövanş öncesi moral bulmak istiyor. Karşılaşma öncesi Tedesco'nun nasıl bir ilk 11'le sahaya çıkacağı ise merak ediliyor. İşte tüm detaylar...
İKİ EKSİK VAR
Fenerbahçe'de Nottingham Forest maçı öncesinde 2 eksik bulunuyor. Ayak bileğinden ameliyat olan Edson Alvarez bugün takımdaki yerini alamayacak. Sakatlığını atlatan ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Archie Brown'un da riske edilmesi beklenmiyor.
SEMEDO VE OĞUZ'A UYARI
Fenerbahçe'de Nottingham Forest mücadelesi öncesinde 2 oyuncu sarı kart sınırında. İkişer sarı kartı bulunan Nelson Semedo ve Oğuz Aydın, bugünkü maçta kart görmeleri halinde 26 Şubat'ta İngiltere'de oynanacak rövanş müsabakasında forma giyemeyecek. Tedesco iki öğrenicisini de uyardı.
İŞTE F.BAHÇE-NOTTINGHAM FOREST MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Jayden, Mert, Guendouzi, Kante, İsmail, Asensio, Kerem, Talisca
Nottingham Forest: Ortega, Aina, Murillo (Morato), Milenkovic, Williams, Sangare, Dominguez, Ndoye, White, Odoi, Lucca
