Fenerbahçe zafer için kenetlendi! İşte Tedesco'nun N. Forest maçı 11'i

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında İngiliz ekibi Nottingham Forest'ı konuk edecek. Kanarya, Kadıköy'den avantajlı bir skorla ayrılarak rövanş öncesi moral bulmak istiyor. Karşılaşma öncesi Tedesco'nun nasıl bir ilk 11'le sahaya çıkacağı ise merak ediliyor. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 06:50
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Nottingham Forest'ı konuk edecek. Kanarya'da tek hedef bu maçtan galibiyetle ayrılmak. İşte Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı öncesi önemli notlar...

İNGİLİZLERLE 22'NCİ KEZ

Fenerbahçe, bugüne kadar İngiliz ekipleriyle 21 defa kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler söz konusu 21 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe, en fazla 7 kez ile Manchester United'a rakip oldu. Arsenal ile 6 maç yapan Kanarya; biri bu sezon olmak üzere Aston Villa ile de 3 müsabaka oynadı.

GOLLER TALISCA VE KEREM'DEN

Fenerbahçe'nin, Avrupa Ligi'nde kaydettiği 10 golün 4'üne Talisca, 4'üne Kerem Aktürkoğlu imza attı. İsmail Yüksek ile şu an takımda olmayan Sebastian Szymanski de 1'er gol kaydetti. Brann maçında hat-trick yapma başarısı gösteren Anderson Talisca, 7 maçta forma giydi ve 5 gollük katkı sağladı.

ESKİ DOST ŞİMDİ RAKİP

İki farklı dönemde Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira, bugün Kadıköy'e rakip olarak geliyor. Portekizli çalıştırıcı, Nottingham'ın bu sezonki dördüncü teknik direktörü oldu, ilk maçına da Fenerbahçe karşısında çıkacak. Pereira, Fenerbahçe'deki ilk döneminde 61 maçta 2.07 puan ortalaması yakalarken, 2. döneminde 25 müsabakada 1.60 puan ortalaması tutturdu.

İKİ EKSİK VAR

Fenerbahçe'de Nottingham Forest maçı öncesinde 2 eksik bulunuyor. Ayak bileğinden ameliyat olan Edson Alvarez bugün takımdaki yerini alamayacak. Sakatlığını atlatan ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Archie Brown'un da riske edilmesi beklenmiyor.

SEMEDO VE OĞUZ'A UYARI

Fenerbahçe'de Nottingham Forest mücadelesi öncesinde 2 oyuncu sarı kart sınırında. İkişer sarı kartı bulunan Nelson Semedo ve Oğuz Aydın, bugünkü maçta kart görmeleri halinde 26 Şubat'ta İngiltere'de oynanacak rövanş müsabakasında forma giyemeyecek. Tedesco iki öğrenicisini de uyardı.

İŞTE F.BAHÇE-NOTTINGHAM FOREST MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Jayden, Mert, Guendouzi, Kante, İsmail, Asensio, Kerem, Talisca

Nottingham Forest: Ortega, Aina, Murillo (Morato), Milenkovic, Williams, Sangare, Dominguez, Ndoye, White, Odoi, Lucca

