Kenan Yıldız'ın telefonunda dikkat çeken görüntü! Sosyal medya bunu konuşuyor
Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında deplasmanda temsilcimiz Galatasaray'a 5-2 mağlup olan Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın telefon duvar kağıdı gündem oldu. İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 10:16
Cimbom bu sonuçla gelecek hafta İtalya'da oynanacak rövanş maçı öncesi tur için büyük avantaj elde etti.
Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, ilk 11'de başladığı mücadelede 81 dakika sahada kaldı.
Karşılaşma sonrası en çok konuşulan konulardan biriyse yıldız futbolcunun telefon duvar kağıdı oldu.
Stattan ayrılırken görülen Kenan'ın telefon duvar kağıdında Kabe fotoğrafının yer aldığı görüldü.
Ekranda Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresi'nden "Siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, bana nankörlük etmeyin" ayetinin bulunduğu dikkatleri çekti.
Kenan Yıldız'ın telefonundaki bu görüntü, kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.
