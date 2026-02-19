Osimhen'e 3 dev talip birden! Yer yerinden oynayacak

PSG'nin Osimhen transferi için devreye girmesinin dengeleri değiştireceği ve teknik direktör Luis Enrique'nin Nijeryalı yıldızı takımın hücumunu yönetecek ideal transfer olarak belirlediği vurgulandı.

Fransız devinin Osimhen'in bonservisi için dev bir teklif yapabileceğinin ve oyuncuya da iyi bir sözleşme önerebileceğinin altı çizildi.