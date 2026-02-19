CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Sakaryaspor-ATKO Grup Pendikspor maçı izle | Saati ve canlı yayın kanalı!

Sakaryaspor-ATKO Grup Pendikspor maçı izle | Saati ve canlı yayın kanalı!

1.Lig’de 26. hafta, Sakarya’da tansiyonu yüksek bir randevuya sahne oluyor. 24 puanla 18. sırada yer alan ve ligde kalma savaşı veren Sakaryaspor, sahasında 42 puanlı ATKO Grup Pendikspor’u ağırlıyor. Alt sıralardan kurtulup nefes almak isteyen ev sahibi ekip, taraftarı önünde mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkarken; Süper Lig yolunda play-off potasındaki yerini sağlamlaştırmak isteyen Pendikspor ise zorlu deplasmandan kayıpsız dönmeyi hedefliyor. Bölgesel rekabetin de etkisiyle büyük heyecana sahne olacak bu mücadelede puan kaybına her iki tarafın da tahammülü yok. Peki Sakaryaspor-ATKO Grup Pendikspor maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 09:25
Sakaryaspor-ATKO Grup Pendikspor maçı izle | Saati ve canlı yayın kanalı!

Sakaryaspor-ATKO Grup Pendikspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki Sakaryaspor-ATKO Grup Pendikspor karşılaşmasını hakem Ömer Faruk Gültekin yönetecek. Ev sahibi Sakaryaspor, taraftarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılıp makus talihini yenmek istiyor. Konuk ekip Pendikspor cephesinde ise teknik heyet, takımın tecrübeli ayaklarına ve deplasmandaki dirençli oyununa güveniyor. Ligin ilk yarısında Pendik'te oynanan karşılaşma büyük bir çekişmeye sahne olmuştu; Sakaryaspor bu kez evinde rövanşı alıp düşme hattının üzerine tırmanma peşinde. İşte haftanın kapanış niteliğindeki bu önemli randevusuna dair tüm bilgiler...

Sakaryaspor-ATKO Grup Pendikspor MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasındaki Sakaryaspor-ATKO Grup Pendikspor karşılaşması, 19 Şubat 2026 Perşembe günü oynanacak.

Sakaryaspor-ATKO Grup Pendikspor MAÇI SAAT KAÇTA?

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de Ömer Faruk Gültekin'in düdüğüyle start alacak.

Sakaryaspor-ATKO Grup Pendikspor HANGİ KANALDA?

Sakaryaspor-ATKO Grup Pendikspor arasındaki bu puan mücadelesi, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

