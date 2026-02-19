CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Sporlar 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 19 Şubat Cuma günü 5 disiplinde madalyalar sahiplerini bulacak. İtalya'daki oyunların 14. gününde biatlon, curling, serbest stil kayak, kısa kulvar sürat pateni ve sürat pateni branşlarında 7 madalya müsabakası yapılacak.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 08:23 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 09:05
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Biatlon erkekler 15 kilometre toplu çıkış ve curling erkekler bronz madalya maçının oynanacağı organizasyonda, serbest stil kayak kadınlar kayak kros ve erkekler halfpipe, kısa kulvar sürat pateni erkekler 5 bin metre bayrak ve kadınlar bin 500 metre ile sürat pateni kadınlar bin 500 metre kategorilerinde madalyalar dağıtılacak.

Ayrıca sporcular, bobsled ve buz hokeyi branşlarında da müsabakalara çıkacak.

Olimpiyatlarda yarınki madalya yarışmalarının programı (TSİ) şöyle:

15.15 Serbest stil kayak kadınlar kayak kros (Livigno Kar Park)

16.15 Biatlon erkekler 15 kilometre toplu çıkış (Anterselva Biatlon Arena)

18.30 Sürat pateni kadınlar bin 500 metre (Milano Sürat Pateni Stadı)

21.05 Curling erkekler bronz madalya maçı (Cortina Curling Olimpiyat Stadı)

22.28 Serbest stil kayak erkekler halfpipe (Livigno Kar Park)

23.30 Kısa kulvar sürat pateni erkekler 5 bin metre bayrak (Milano Buz Pateni Arena)

00.07 Kısa kulvar sürat pateni kadınlar bin 500 metre (Milano Buz Pateni Arena)

Barış Alper için flaş haber! Juventus...
İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü!
DİĞER
Beşiktaş'ta rota yine İngiltere! Transferde beklenmedik hamle...
Berat Albayrak'ın başlattığı milli enerji hamlesinde tarihi eşik: TPAO küresel marka olma yolunda ilerliyor
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Osimhen film gibi olan hayat hikayesini anlattı!
Arda Turan’ın yıldızı Süper Lig devinin taraftarına hayran kaldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sarıyerspor-Amed SK maçı canlı yayın bilgileri! Sarıyerspor-Amed SK maçı canlı yayın bilgileri! 08:23
Osimhen film gibi olan hayat hikayesini anlattı! Osimhen film gibi olan hayat hikayesini anlattı! 01:19
TOFAŞ'ı yenen Beşiktaş GAİN yarı finalde! TOFAŞ'ı yenen Beşiktaş GAİN yarı finalde! 01:19
Anadolu Efes yarı finale yükseldi! Anadolu Efes yarı finale yükseldi! 01:19
İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! 01:19
Pereira'dan flaş F.Bahçe açıklaması! Pereira'dan flaş F.Bahçe açıklaması! 01:19
Daha Eski
G.Saray'dan Cezayirli yıldıza dev teklif! G.Saray'dan Cezayirli yıldıza dev teklif! 01:18
Talisca'dan flaş itiraf! Trabzonspor maçı... Talisca'dan flaş itiraf! Trabzonspor maçı... 01:18
Sneijder'den Lang'a ağır eleştiri! "2 gol attı ama..." Sneijder'den Lang'a ağır eleştiri! "2 gol attı ama..." 01:18
İtalyanlardan Kenan Yıldız'a flaş eleştiri! İtalyanlardan Kenan Yıldız'a flaş eleştiri! 01:18
Tedesco'dan yeni sözleşme açıklaması! Tedesco'dan yeni sözleşme açıklaması! 01:19
Del Piero'dan G.Saray'a ve Osimhen'e büyük övgü! Del Piero'dan G.Saray'a ve Osimhen'e büyük övgü! 01:19