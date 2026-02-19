2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Biatlon erkekler 15 kilometre toplu çıkış ve curling erkekler bronz madalya maçının oynanacağı organizasyonda, serbest stil kayak kadınlar kayak kros ve erkekler halfpipe, kısa kulvar sürat pateni erkekler 5 bin metre bayrak ve kadınlar bin 500 metre ile sürat pateni kadınlar bin 500 metre kategorilerinde madalyalar dağıtılacak.

Ayrıca sporcular, bobsled ve buz hokeyi branşlarında da müsabakalara çıkacak.

Olimpiyatlarda yarınki madalya yarışmalarının programı (TSİ) şöyle:

15.15 Serbest stil kayak kadınlar kayak kros (Livigno Kar Park)

16.15 Biatlon erkekler 15 kilometre toplu çıkış (Anterselva Biatlon Arena)

18.30 Sürat pateni kadınlar bin 500 metre (Milano Sürat Pateni Stadı)

21.05 Curling erkekler bronz madalya maçı (Cortina Curling Olimpiyat Stadı)

22.28 Serbest stil kayak erkekler halfpipe (Livigno Kar Park)

23.30 Kısa kulvar sürat pateni erkekler 5 bin metre bayrak (Milano Buz Pateni Arena)

00.07 Kısa kulvar sürat pateni kadınlar bin 500 metre (Milano Buz Pateni Arena)