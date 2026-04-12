Şampiyonluk için kıyasıya yarış! İşte kalan maçlar
Trendyol Süper Lig'de heyecan 29. hafta maçlarıyla devam ediyor. Lider Galatasaray'ın evinde puan kaybetmesi, Fenerbahçe'nin kazanarak farkı azaltması ve Trabzonspor'un deplasmanda berabere kalması sonrası ligin zirvesinde tansiyon iyice yükseldi. İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçları...
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2026 22:26
Sarı lacivertliler mücadelede 4-0'lık rahat bir galibiyet aldı ve 3 puanı hanesine yazdırarak zirveye yaklaştı.
Haftanın diğer maçında lider Galatasaray, RAMS Park'ta Kocaelispor'u ağırladı.
Sarı kırmızılı ekip maçta öne geçse de rakibinin golüne engel olamadı ve karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi. Cimbom böylece şampiyonluk yarışında çok kritik 2 puan kaybetmiş oldu.
Bu sonuçların ardından zirvede yarışında sular iyice ısınırken, şimdi futbol severler Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçlarını merak ediyor.
İşte şampiyonluk yarışı veren 3 takımın kalan maçları...
GALATASARAY
Natura Dünyası Gençlerbirliği (D)
Fenerbahçe (E)
Samsunspor (D)
Hesap.com Antalyaspor (E)
Kasımpaşa (D)
TRABZONSPOR
RAMS Başakşehir (E)
Tümosan Konyaspor (D)
Göztepe (E)
Beşiktaş (D)
Natura Dünyası Gençlerbirliği (E)
FENERBAHÇE
Çaykur Rizespor (E)
Galatasaray (D)
RAMS Başakşehir (E)
Tümosan Konyaspor (D)
İkas Eyüpspor (E)
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.