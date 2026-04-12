Galatasaray ile anılıyordu! Ozan Kabak imzayı atıyor
Galatasaray'a geri dönebileceği yönündeki iddiaların ardından Ozan Kabak'ın geleceği belli oldu. 26 yaşındaki yetenekli stoperin transfer kararını dünyaca ünlü transfer uzmanı duyurdu. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2026 16:49
2024/25 sezonunda çapraz bağ sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen milli stoper, bu sezonun ikinci yarısında sahalara dönmüş ve Hoffenheim'ın ilk 11'inde kendine yer bulmayı başarmıştı.
Bu sezon Bundesliga'da 20 mücadelede boy gösteren Ozan Kabak, 4 kez fileleri havalandırdı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
