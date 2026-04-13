Fenerbahçe'de hedef yeniden Vedat Muriqi! Kulübünden kolaylık talep edecek
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk iddiasını sürdürürken gelecek sezonun transfer çalışmalarına da başladı. Sarı-lacivertliler santrfor bölgesine bir takviye yapmak isterken gündemine ise ara transfer döneminde de hamle yaptığı ancak transferi gerçekleşmeyen eski golcüsü Vedat Muriqi geldi. Kosovalı golcünün de İspanyol ekibinden ayrılık için kolaylık talep edeceği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
13 Nisan 2026 06:50
İspanyol ekibi kümede kalma mücadelesi verdiği için Muriqi'yi veto etmişti.
KOLAYLIK BEKLİYOR
Mallorca'nın küme düşmesi durumunda Muriqi ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.
İspanyol ekibi ligde tutunmayı başarırsa hemen bonservis pazarlıkları başlayacak.
Yeniden Türkiye'ye dönerek Fenerbahçe forması giymek isteyen Muriqi de kulübünden ayrılık için kolaylık talep edecek.
Sarı-lacivertliler, tecrübeli oyuncunun yanına bir golcü daha alarak forvet transferini noktalamaya çalışacak.
Muriqi bu sezon ligde 29 maçta attığı 19 golle dikkat çeken bir performans sergiledi.
MBAPPE'NİN İZİNDE
La Liga'da tutunma mücadelesi veren Mallorca'nın en önemli silahı olan Vedat Muriqi bu sezon adeta İspanya'yı salladı. 29 maçta attığı 19 golle krallık yarışında ikinci sırada bulunan 31 yaşındaki futbolcu, 23 gollü Real Madrid'in dünya yıldızı Kylian Mbappe'yi takip ediyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.