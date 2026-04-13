Talisca'dan geleceğiyle ilgili transfer kararını verdi! Fenerbahçe...
Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Anderson Talisca hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler ile 2028 yılına kadar sözleşme uzatan Talisca'ya ara transferde ülkesinden teklifler gelmişti. Brezilyalı yıldızın geleceği hakkında flaş bir karar aldığı iddia edildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Sabah'ın haberine göre Talisca, menajeriyle yaptığı görüşmede, "Fenerbahçe'de mutluyum ve kalıyorum. Bu yüzden gelecek olan teklifleri değerlendirmeyeceğim" dedi.
ASENSIO GELENE KADAR DEVAM
Haziran 2028 tarihli sözleşmesi bitine kadar sarı- lacivertli takımla yoluna devam etmek isteyen Brezilyalı yıldız, Marco Asensio'nun sakatlığı sonrası oynadığı 10 numara pozisyonundaki görevini başarıyla yerine getirdi.
Fenerbahçe teknik heyetinin Asensio yeşil sahalara dönene kadar Talisca'yı aynı mevkide değerlendirmeye devam edeceği belirtildi.
Talisca Fenerbahçe'den yıllık 5 milyon Euro alacak. Daha önce 12 milyon Euro kazanıyordu. Brezilyalı'ya 2.5 milyon Euro da imza parası ödenecek.
