Talisca'dan geleceğiyle ilgili transfer kararını verdi! Fenerbahçe...

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Anderson Talisca hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler ile 2028 yılına kadar sözleşme uzatan Talisca'ya ara transferde ülkesinden teklifler gelmişti. Brezilyalı yıldızın geleceği hakkında flaş bir karar aldığı iddia edildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2026 06:50
Zecorner Kayserispor maçında iki kez ağları sarsan ve 35 gol ve 7 asistlik performansıyla toplamda 42 kez skora etkide direkt etkide bulunan Anderson Talisca, Fenerbahçe'de oldukça mutlu.

Performansı ülkesinde de büyük yankı uyandıran Sambacı, Brezilya kulüplerinin gözdesi haline geldi.

Flamengo ve Corinthians'ın ara transfer döneminde yaptığı teklifleri geri çeviren 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, önümüzdeki sezon için de aynı tavrını koruyor.

Sabah'ın haberine göre Talisca, menajeriyle yaptığı görüşmede, "Fenerbahçe'de mutluyum ve kalıyorum. Bu yüzden gelecek olan teklifleri değerlendirmeyeceğim" dedi.

ASENSIO GELENE KADAR DEVAM

Haziran 2028 tarihli sözleşmesi bitine kadar sarı- lacivertli takımla yoluna devam etmek isteyen Brezilyalı yıldız, Marco Asensio'nun sakatlığı sonrası oynadığı 10 numara pozisyonundaki görevini başarıyla yerine getirdi.

Fenerbahçe teknik heyetinin Asensio yeşil sahalara dönene kadar Talisca'yı aynı mevkide değerlendirmeye devam edeceği belirtildi.

Talisca Fenerbahçe'den yıllık 5 milyon Euro alacak. Daha önce 12 milyon Euro kazanıyordu. Brezilyalı'ya 2.5 milyon Euro da imza parası ödenecek.

G.Saray, R. Madridli genç yıldızın peşinde!
G.Saray'a Kocaelispor çelmesi!
DİĞER
Yeşilçam’ın yıldızı gözyaşlarıyla seslendi... Usta oyuncu Aynur Aydan’dan duygusal çağrı: "Hala oynamak istiyorum"
MSB'den İsrail'e okkalı ayar! "Başkomutan Erdoğan" paylaşımı: Buralarda herkesin sözü biz konuşana kadardır... Tarih iyi bilir
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Okan Buruk: En çok üzüleceğimiz yer...
Recep Durul'dan maç sonu imalı açıklama!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a Kocaelispor çelmesi! G.Saray'a Kocaelispor çelmesi! 01:27
Okan Buruk: En çok üzüleceğimiz yer... Okan Buruk: En çok üzüleceğimiz yer... 01:27
Usta yorumcudan flaş iddia! İstifa edebilir Usta yorumcudan flaş iddia! İstifa edebilir 01:27
G.Saray, R. Madridli genç yıldızın peşinde! G.Saray, R. Madridli genç yıldızın peşinde! 01:27
Şampiyonluk için kıyasıya yarış! İşte kalan maçlar Şampiyonluk için kıyasıya yarış! İşte kalan maçlar 01:27
G:Saray evinde yara aldı! İşte Süper Lig'de puan durumu G:Saray evinde yara aldı! İşte Süper Lig'de puan durumu 01:27
Daha Eski
Kocaelispor penaltı bekledi! İşte o pozisyon Kocaelispor penaltı bekledi! İşte o pozisyon 01:27
F.Bahçeden flaş paylaşım: Yorumsuz! F.Bahçeden flaş paylaşım: Yorumsuz! 01:27
Ozan Kabak imzayı atıyor! Ozan Kabak imzayı atıyor! 01:27
Gol düellosunda Göztepe ile Kasımpaşa yenişemedi! Gol düellosunda Göztepe ile Kasımpaşa yenişemedi! 01:27
Skriniar'ın partneri Arjantin'den! Skriniar'ın partneri Arjantin'den! 01:27
İşte F.Bahçe'nin gözdesinden transfer açıklaması! İşte F.Bahçe'nin gözdesinden transfer açıklaması! 01:27