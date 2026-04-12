Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'nin stoperi Arjantin'den: Kevin Lomonaco!

Gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Milan Skriniar'ın partnerini Arjantin'de buldu. Sarı-lacivertliler, Independiente'de forma giyen 24 yaşındaki stoper Kevin Lomonaco için harekete geçti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2026 15:17
Gelecek sezonun kadro mühendisliğine şimdiden başlayan Fenerbahçe yönetimi, savunma hattını güçlendirmek adına rotasını Avrupa'ya kırmıştı.

HEDEF STOPER TAKVİYESİ

Teknik heyetin raporu doğrultusunda önceliği stoper takviyesine veren sarı-lacivertlilerin ajandasında ön plana çıkan isimler bulunuyordu.

OOSTERWOLDE AYRILABİLİR

Jayden Oosterwolde'nin ayrılık ihtimaline karşılık Skriniar'ın partnerini arayan sarı-lacivertliler, sol ayaklı bir stoper için kolları sıvamıştı.

3 FARKLI İSİM GÜNDEMDEYDİ

Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda 3 farklı ismi gündemine almıştı.

SENESI, LUCUMI, LEITE...

Geçtiğimiz dönemlerde Marcos Senesi, Jhon Lucumi ve Diogo Leite gibi isimleri listesine alan ve bu oyuncular için çeşitli temaslarda bulunan sarı-lacivertli kurmaylar, stoper arayışında rotayı şimdi de Güney Amerika'nın yükselen yıldızına kırdı.

KEVIN LOMONACO

Daha önce gündeme gelen isimlerin ardından Fenerbahçe'nin radarına giren son isim, Arjantin ekibi Independiente forması giyen Kevin Lomonaco oldu.

Arjantin basınından El Crack Deportivo'nun haberine göre sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki stoperin transferi için harekete geçti.

İLK YOKLAMA GERÇEKLEŞTİ

Haberdeki detaylara göre Fenerbahçe, oyuncunun temsilcisi aracılığıyla ilk nabız yoklamalarını gerçekleştirdi.

5 MİLYON EURO REDDEDİLDİ

Haberde, Arjantin kulübünün Lomonaco için Atletico Mineiro'dan gelen 5 milyon euro'luk teklifi reddettiği ve Fenerbahçe'nin bu teklifin üzerine çıkması gerektiği ifade edildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Independiente formasıyla 12 maçta süre alan Lomonaco, 1 asistlik performans sergiledi. Sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden 24 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.

