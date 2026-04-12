Ziraat Türkiye Kupası
Gol düellosunda Göztepe ile Kasımpaşa yenişemedi!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. İzmir'deki gol düellosu 3-3'lük eşitlikle sona erdi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2026 19:04 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2026 19:22
Göztepe'nin golleri Juan, Jeferson ve Bokele'den geldi. Konuk ekibin gollerini ise Mortadha Ben Ouanes, Adrian Benedyczak ve Filip Krastev(KK) kaydetti. Kasımpaşa'da Kerem Demirbay 90. dakikada kırmızı kart gördü.

Göztepe puanını 47'ye yükseltti. Kasımpaşa ise puanını 28 yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Ben Ouanes'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Benedyczak'ın ceza sahasında girdikten sonra yerden vuruşunda kaleci Lis, topu çeldi.

12. dakikadaki Göztepe atağında, ceza sahası önünde topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun uzaktan şutunda meşin yuvarlak, direkten oyun alanına döndü.

22. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Göztepe defansından seken topu önünde bulan Benedyczak'ın ceza sahasına girdikten sonra vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lis'de kaldı.

24. dakikada Göztepe öne geçti. Godoi'nin ceza sahası içerisinde gönderdiği topla ceza sahası çizgisi üzerinde buluşan Juan'ın vuruşunda meşin yuvarlak, defansa çarptıktan sonra ağlarla buluştu: 1-0.

45+1. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan ortasında altıpas üzerinde buluşan Ben Ouanes, kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 berabere sona erdi.

52. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Göztepe defansının geri pasında ceza sahası önünde topla buluşan Benedyczak, ceza sahasına girdikten sonra vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.

76. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Göztepe'de Krastev'in geri pasında Benedyczak'ın baskısı sonrasında kaleci Lis'in bacaklarının arasından geçen meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-3.

82. dakikada Göztepe farkı 1'e indirdi. Jeferson'un ceza sahası içerisinde düştüğü pozisyonu VAR'ın uyarısı sonucu izleyen hakem Çağdaş Altay, beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Jeferson, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-3.

89. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Juan'ın sol kanatta defans oyuncularını çalımladıktan sonra yerden ortasında arka direkte topla buluşan Bokele, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-3.

