Galatasaray'da Okan Buruk’tan devre arası zafer konuşması! İşte o sözler
Galatasaray, RAMS Park'ta 2-1 geriye düştüğü mücadelede teknik direktör Okan Buruk'un devre arasında soyunma odasında aşıladığı inanç ve cesaretle ikinci yarıya bambaşka bir kimlikle çıktı; taraftarının da desteğini arkasına alan sarı-kırmızılılar, Juventus'u 5-2 mağlup ederek Avrupa gecesine damga vuran tarihi bir geri dönüş gerçekleştirdi. İşte Buruk'un devre arası konuşmaları... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 10:26
Arkamızda muhteşem bir taraftar gücü var. Evimizdeyiz, güç bizim elimizde. Böyle oynamaya devam edin, kazanan biz olacağız. Yıkın geçin" diye konuştuğu öğrenildi.
İkinci yarıda bambaşka bir kimliğe bürünen Galatasaray, yüksek tempo ve baskılı oyunuyla rakibini adeta sahadan sildi. Art arda gelen dört golle tribünleri ayağa kaldıran sarı-kırmızılılar, Aslantepe'de hafızalara kazınan bir geri dönüşe imza attı.
BURUK'TAN UYARI
Maç sonunda galibiyetin sevincini yaşayan Okan Buruk, rövanş öncesi ise temkinli mesajlar verdi. Torino'da oynanacak karşılaşmada aynı ciddiyetle mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan deneyimli teknik adam, turun henüz bitmediğinin altını çizdi.
Buruk ayrıca İngiliz basınına yaptığı açıklamada gecenin Türk futbolu adına büyük anlam taşıdığını belirtti.
Oyuncularının Şampiyonlar Ligi atmosferine ayrı bir motivasyonla hazırlandığını dile getiren başarılı çalıştırıcı, stat atmosferinin ve İstanbul'daki futbol tutkusunun takıma ekstra güç verdiğini ifade etti.
Muhtemel rakipler arasında adı geçen Tottenham Hotspur ve Liverpool hakkında da konuşan Buruk, hangi takım gelirse gelsin kendileri için fark etmeyeceğini söyledi.
Her iki ekibe karşı da geçmişten güzel anıları olduğunu hatırlatan deneyimli teknik adam, öncelikli hedeflerinin Juventus engelini aşmak olduğunu vurguladı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.