Okan Buruk'tan 4 isme kesik! TÜMOSAN Konyaspor maçında...

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında cumartesi günü TÜMOSAN Konyasppor deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Juventus maçına ilk 11'de başlayan 4 futbolcuyu kulübeye çekmeye hazırlanıyor. İşte o isimler... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11'i belirlemeye çalışıyor.
Galatasaray'da kaleyi Uğurcan Çakır koruyacak.
TRT Spor'un haberine göre, savunmanın sağında Sacha Boey'e, solunda Eren Elmalı'ya forma verilmesi bekleniyor. Stoper tandemini ise Wilfried Singo ve Abdülkerim Bardakcı oluşturacak.
Orta sahada Lucas Torreira-Gabriel Sara ikilisinin önünde Yunus Akgün'e görev verilmesi bekleniyor.
Kanatlarda sağda Leroy Sane, soldaysa Barış Alper Yılmaz yer alacak.
Galatasaray ileri uçtaysa Victor Osimhen ile gol arayacak.
Sarı-kırmızılılarda Juventus maçına ilk 11'de başlayan Davinson Sanchez, Roland Sallai, Ismail Jakobs ve Noa Lang, TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayacak.
