Okan Buruk'tan 4 isme kesik! TÜMOSAN Konyaspor maçında...

Okan Buruk'tan 4 isme kesik! TÜMOSAN Konyaspor maçında...

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında cumartesi günü TÜMOSAN Konyasppor deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Juventus maçına ilk 11'de başlayan 4 futbolcuyu kulübeye çekmeye hazırlanıyor. İşte o isimler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 12:21
Okan Buruk'tan 4 isme kesik! TÜMOSAN Konyaspor maçında...

Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off ilk maçında sahasında Juventus'u 5-2 gibi tarihi bir skorla mağlup eden Galatasaray'da yüzler gülüyor.

Okan Buruk'tan 4 isme kesik! TÜMOSAN Konyaspor maçında...

Ligde ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi veren sarı-kırmızılılarda gözler TÜMOSAN Konyaspor maçına çevrildi.

Okan Buruk'tan 4 isme kesik! TÜMOSAN Konyaspor maçında...

Cimbom, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında cumartesi günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Okan Buruk'tan 4 isme kesik! TÜMOSAN Konyaspor maçında...

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11'i belirlemeye çalışıyor.

Okan Buruk'tan 4 isme kesik! TÜMOSAN Konyaspor maçında...

Galatasaray'da kaleyi Uğurcan Çakır koruyacak.

Okan Buruk'tan 4 isme kesik! TÜMOSAN Konyaspor maçında...

TRT Spor'un haberine göre, savunmanın sağında Sacha Boey'e, solunda Eren Elmalı'ya forma verilmesi bekleniyor. Stoper tandemini ise Wilfried Singo ve Abdülkerim Bardakcı oluşturacak.

Okan Buruk'tan 4 isme kesik! TÜMOSAN Konyaspor maçında...

Orta sahada Lucas Torreira-Gabriel Sara ikilisinin önünde Yunus Akgün'e görev verilmesi bekleniyor.

Okan Buruk'tan 4 isme kesik! TÜMOSAN Konyaspor maçında...

Kanatlarda sağda Leroy Sane, soldaysa Barış Alper Yılmaz yer alacak.

Okan Buruk'tan 4 isme kesik! TÜMOSAN Konyaspor maçında...

Galatasaray ileri uçtaysa Victor Osimhen ile gol arayacak.

Okan Buruk'tan 4 isme kesik! TÜMOSAN Konyaspor maçında...

Sarı-kırmızılılarda Juventus maçına ilk 11'de başlayan Davinson Sanchez, Roland Sallai, Ismail Jakobs ve Noa Lang, TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayacak.

