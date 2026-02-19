Trendyol Süper Lig'de 23. hafta heyecanı başlıyor!

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta heyecanı yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
Haftanın açılış karşılaşmasında Çaykur Rizespor, Kocaelispor'u ağırlayacak. Çaykur Didi Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 23. haftanın programı şöyle:
20 ŞUBAT CUMA:
20.00 Çaykur Rizespor-Kocaelispor (Çaykur Didi)
21 Şubat Cumartesi:
13.30 ikas Eyüpspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir (Alanya Oba)
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
22 ŞUBAT PAZAR:
13.30 Zecorner Kayserispor-Hesap.com Antalyaspor (RHG Enertürk Enerji)
16.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Gaziantep)
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Samsunspor (Atatürk Olimpiyat)
20.00 Beşiktaş-Göztepe (Tüpraş)
23 ŞUBAT PAZARTESİ:
20.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Chobani)