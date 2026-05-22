Fenerbahçe Beko'da Sarunas Jasikevicius: Felaket bir oyun ortaya koyduk!

Ziraat Türkiye Kupası
Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Final ilk maçında Olympiakos'a 79-61 mağlup olarak finale yükselemeyen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, çok kötü oynadıklarını söyledi. İşte Litvanyalı çalıştırıcının açıklamalarından öne çıkanlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2026 21:15
Litvanyalı başantrenör, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Telekom Center'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galibiyet dolayısıyla Olympiakos'u tebrik eden Jasikevicius, "Daha iyi olan taraf onlardı. Tam kadro olarak sezonun belki de en kötü maçını oynadık. Böyle zor bir duruma düştüğümüzü görmek acı vericiydi. Çeyrek başları bizim için çok ağır oldu. İlk yumruğu atmanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Her 3 çeyreğin başında da nakavt olduk. Maça tutunmaya çalıştığımızda her anda bunun mümkün olmadığını gördük. Biraz hayat belirtisi gösterdiğimiz zamanlarda bunu elimizden aldılar. Güzel bir akşam değildi." ifadelerini kullandı.

Kendi oyunlarını ortaya koyamadıklarını vurgulayan Sarunas Jasikevicius, "Bu bizim basketbolumuz değildi. Oyunun büyük bölümünde savunmadan memnuniyet duyduğumu söyleyebilirim ama hücumda çok kötüydük. Biraz daha sabırlı olmamız lazımdı. Olympiakos iyi oynadı. Biz çok kötüydük. Üç sayılık basketlere hemen yönelmemiz biraz sıkıntı yarattı. Onlar sabırlı davrandı. Normal performansımızın altında kaldık. Felaket bir oyun ortaya koyduk. Üç defa geri dönmeye çalıştık ama hepsinde pes ettik. Ancak olmadı." diye görüş belirtti.

Birçok Fenerbahçe taraftarının bilet almasına rağmen salona girememesini eleştiren Litvanyalı başantrenör, "EuroLeague açısından çok üzücü bir durum. Bu gerçekten biraz üzüntü verici. Fenerbahçe taraftarı için canım sıkıldı. Çoğu taraftar dışarıda kaldı. Salona giremedi. Bu, EuroLeague açısından çok nahoş oldu." şeklinde konuştu.

