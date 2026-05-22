Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geldi. Bordo-mavili ekip, Paul Onuachu'nun golü ile dakika 18'de 1-0 öne geçti. İkinci yarıda dakikalar 50'yi gösterdiğinde TÜMOSAN Konyaspor, Jackson Muleka'nın golü ile skoru eşitledi. Karadeniz temsilcisi, Onuachu'nun kaydettiği penaltı golü ile yeniden öne geçti. Karşılaşmanın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Antalya'daki finalde kazanan taraf 2-1'lik skorla Fırtına oldu. İşte Antalya'daki dev düellonun golleri...

PAUL ONUACHU (DK. 18)

JACKSON MULEKA (DK. 50)

PAUL ONUACHU (DK. 79)