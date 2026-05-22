Podolski haftaya bırakıyor! Veda videosunda Galatasaray detayı...

40 yaşınaki Alman futbolcu Lukas Podolski kramponlarını asmaya hazırlanıyor.

Bayern Münih, Inter, Arsenal gibi dünya devlerinde oynayan Podolski, Süper Lig'de de Galatasaray ve Antalyaspor formalarını terletmişti.

Çocukluk kulübü Górnik Zabrze'yi satın alan ve 2021'de bu takıma transfer olan Podolski, futbolu bırakacağını özel bir video ile duyurdu.

Dünya Kupası şampiyonluğu da yaşayan Alman oyuncunun videoda Galatasaray logolu ince belli bardaktan çay içtiği görüldü.

İşte o video...