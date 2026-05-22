Podolski haftaya bırakıyor! Veda videosunda Galatasaray detayı...

40 yaşınaki Alman futbolcu Lukas Podolski kramponlarını asmaya hazırlanıyor.
Bayern Münih, Inter, Arsenal gibi dünya devlerinde oynayan Podolski, Süper Lig'de de Galatasaray ve Antalyaspor formalarını terletmişti.
Çocukluk kulübü Górnik Zabrze'yi satın alan ve 2021'de bu takıma transfer olan Podolski, futbolu bırakacağını özel bir video ile duyurdu.
Dünya Kupası şampiyonluğu da yaşayan Alman oyuncunun videoda Galatasaray logolu ince belli bardaktan çay içtiği görüldü.
Jeden rozdział się kończy. Rozpoczyna się nowa era... 🥺 Mistrz Świata @Podolski10 w najbliższy weekend zakończy karierę pełną sukcesów. Został właścicielem Klubu swojego dzieciństwa – Górnika Zabrze. Dziękujemy za wszystko, Poldi! pic.twitter.com/jMpOUYtGFH— Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) May 22, 2026