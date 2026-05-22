Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası final maçında Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Bu zorlu maç öncesi bordo-mavililerde teknik direktör Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

Her maç gibi bu maç da zor olacak. Rakibimiz, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi eleyerek buraya geldi. Biz de zor bir süreçten geçtik. Bugün bu kupayı çok istiyoruz. Herkes kendi açısından çok zorlu bir süreç geçirmiş olabilir. Bugün en güçlü kadromuzla, her şeyimizle beraber sahadayız. İnşallah Rabbim bize kupayı lütfeder. Buradan taraftarımızı mutlu göndermek istiyoruz.