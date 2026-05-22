Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası final maçında Tümosan Konyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Bu mücadele öncesi bordo-mavililerde teknik direktör Fatih Tekke açıklamalarda bulundu. İşte Tekke'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

Giriş: 22 Mayıs 2026, Cuma 20:13 Güncelleme: 22 Mayıs 2026, Cuma 20:32

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası final maçında Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Bu zorlu maç öncesi bordo-mavililerde teknik direktör Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

İŞTE TEKKE'NİN SÖZLERİ:

Her maç gibi bu maç da zor olacak. Rakibimiz, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi eleyerek buraya geldi. Biz de zor bir süreçten geçtik. Bugün bu kupayı çok istiyoruz. Herkes kendi açısından çok zorlu bir süreç geçirmiş olabilir. Bugün en güçlü kadromuzla, her şeyimizle beraber sahadayız. İnşallah Rabbim bize kupayı lütfeder. Buradan taraftarımızı mutlu göndermek istiyoruz.

