Maç Sonuçları

Sonuçlar
Türkiye Kupası Haberler İlhan Palut: Artık kaybetmenin telafisi yok!

İlhan Palut: Artık kaybetmenin telafisi yok!

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trabzonspor'a karşı oynayacakları final maçı öncesi dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o ifadeler...

Giriş: 22 Mayıs 2026, Cuma 20:08 Güncelleme: 22 Mayıs 2026, Cuma 20:15

TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, Antalya'da Trabzonspor'a karşı oynayacakları final müsabakası öncesi çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte Palut'un açıklamaları...

"TELAFİSİ YOK!"

"Öncelikle burada final oynayacak olmaktan mutluyuz. Her final oynayan takım gibi kazanmak istiyoruz. Dışarıda güzel bir ambiyans var. Trabzonspor iyi oyunculardan kurulu büyük bir takım, bence bu seneyi çok iyi geçirdiler ve yarışmacı oldular. Beklenenden daha kısa sürede yarışmacı oldular. Biz de ligin ikinci yarısından itibaren çıkış içerisine girdik. Kritik durumdan çok şükür ki sıyrıldık. Çok iyi mücadele etmemiz gereken bir maç. Çünkü artık kaybetmenin telafisi yok. Oyuncuların çok mücadele edeceğini biliyorum. İnşallah kupayı kazanırız. Oyuncularım büyük mücadele verdiler. Şehir, oyuncularım ve ben, bu kupayı çok istiyoruz."

EN SON HABERLER

Ziraat Türkiye Kupası final maçı atılan meşaleler nedeniyle durdu!
Ozan Tufan: Final maçına çok iyi hazırlandık
Trabzonspor'da Fatih Tekke: Rakibimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi...
İlhan Palut: Artık kaybetmenin telafisi yok!
Yasir Subaşı: Daha önce bu kupayı müzemize götürdük