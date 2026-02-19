Juventus'tan flaş Kenan Yıldız kararı! Galatasaray yenilgisi sonrası...
Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Galatasaray maçında ilk 11'de yer aldı.
Yıldız oyuncu, mücadelenin 81. dakikasında yerini Lois Openda'ya bıraktı.
Genç futbolcu, Galatasaray karşısında etkisiz kaldığı için eleştiri almıştı.
Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, 20 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir karar aldı.
KULÜBEYE ÇEKİYOR
Tuttosport'ta yer alan habere göre; İtalyan çalıştırıcı, Juventus'un cumartesi günü Como ile oynayacağı maçta Kenan Yıldız'ı yedeğe çekme kararı aldı.
Yıldız futbolcunun Galatasaray'ın attığı ilk golde topu kaptırdığı için moralsiz olduğu ve yerine Jeremie Boga'yı ilk 11'de oynatacağı belirtildi.
Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 34 maçta 9 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.
