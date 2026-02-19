Juventus'tan flaş Kenan Yıldız kararı! Galatasaray yenilgisi sonrası...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika spor haberi: Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray'a 5-2 mağlup olan Juventus'ta teknik direktör Luciano Spalletti, milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 14:35
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 play-turu ilk maçında Juventus'u konuk etti.

Sarı-kırmızılılar, İtalyan devini 5-2 mağlup ederek tur kapısını sonuna kadar araladı.

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Noa Lang (2), Gabriel Sara, Davinson Sanchez ve Sacha Boey kaydetti.

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Galatasaray maçında ilk 11'de yer aldı.

Yıldız oyuncu, mücadelenin 81. dakikasında yerini Lois Openda'ya bıraktı.

Genç futbolcu, Galatasaray karşısında etkisiz kaldığı için eleştiri almıştı.

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, 20 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir karar aldı.

KULÜBEYE ÇEKİYOR

Tuttosport'ta yer alan habere göre; İtalyan çalıştırıcı, Juventus'un cumartesi günü Como ile oynayacağı maçta Kenan Yıldız'ı yedeğe çekme kararı aldı.

Yıldız futbolcunun Galatasaray'ın attığı ilk golde topu kaptırdığı için moralsiz olduğu ve yerine Jeremie Boga'yı ilk 11'de oynatacağı belirtildi.

Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 34 maçta 9 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.

Fotomaç Keşfet
