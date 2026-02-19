CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig SMS Grup Sarıyer 1-1 Amed SK (MAÇ SONUCU-ÖZET)

SMS Grup Sarıyer 1-1 Amed SK (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında SMS Grup Sarıyer ile Amed SK, 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 15:30
SMS Grup Sarıyer 1-1 Amed SK (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında SMS Grup Sarıyer ile Amed SK karşı karşıya geldi. Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Amed SK'nın golü 16. dakikada Marcos Silva'dan (k.k.) gelirken, SMS Grup Sarıyer'in golünü 85. dakikada Emeka Eze (p) kaydetti.

Öte yandan Amed SK'da Hasan Ali Kaldırım, mücadelenin 60. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Amed SK bu sonuçla puanını 51'e yükseltirken, SMS Grup Sarıyer puanını 31'e çıkardı.

G.Saray'a 22'lik stoper! Transferde Cherif detayı
Juventus'tan flaş Kenan kararı! G.Saray yenilgisi sonrası...
DİĞER
Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum! Victor Osimhen kaçıncı sırada?
"Boğaziçi haramileri"ne CHP desteği! Akademik provokatörlerin gerçek yüzü: Kimi hortumcu kimi intihalci
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye Senegalli golcü! Transfer formülü...
Buruk'tan dev rotasyon! 4 ismi yedeğe çekiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Van Spor FK 3 puanı 3 golle aldı! Van Spor FK 3 puanı 3 golle aldı! 15:28
Sivasspor Adana'da 2 puan bıraktı! Sivasspor Adana'da 2 puan bıraktı! 15:27
Gabriel Sara haftanın 11'inde Gabriel Sara haftanın 11'inde 14:05
Juventus'tan flaş Kenan kararı! G.Saray yenilgisi sonrası... Juventus'tan flaş Kenan kararı! G.Saray yenilgisi sonrası... 14:35
UEFA'dan Benfica-R. Madrid maçıyla ilgili soruşturma! UEFA'dan Benfica-R. Madrid maçıyla ilgili soruşturma! 15:08
G.Saray'a 22'lik stoper! Transferde Cherif detayı G.Saray'a 22'lik stoper! Transferde Cherif detayı 15:21
Daha Eski
Kenan'ın telefonunda dikkat çeken görüntü! Kenan'ın telefonunda dikkat çeken görüntü! 10:16
Süper Lig'de 23. hafta heyecanı başlıyor! Süper Lig'de 23. hafta heyecanı başlıyor! 10:18
Buruk’tan devre arası zafer konuşması! İşte o sözler Buruk’tan devre arası zafer konuşması! İşte o sözler 10:26
Osimhen'e 3 dev talip birden! Osimhen'e 3 dev talip birden! 11:37
F.Bahçe'den 2 transfer birden! Avrupa devleriyle kapışma F.Bahçe'den 2 transfer birden! Avrupa devleriyle kapışma 11:42
Buruk'tan dev rotasyon! 4 ismi yedeğe çekiyor Buruk'tan dev rotasyon! 4 ismi yedeğe çekiyor 12:21