SMS Grup Sarıyer 1-1 Amed SK (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında SMS Grup Sarıyer ile Amed SK karşı karşıya geldi. Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Amed SK'nın golü 16. dakikada Marcos Silva'dan (k.k.) gelirken, SMS Grup Sarıyer'in golünü 85. dakikada Emeka Eze (p) kaydetti.
Öte yandan Amed SK'da Hasan Ali Kaldırım, mücadelenin 60. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Amed SK bu sonuçla puanını 51'e yükseltirken, SMS Grup Sarıyer puanını 31'e çıkardı.