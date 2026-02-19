Brann-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? CANLI İZLE

Brann-Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Brann ile Bologna karşı karşıya geliyor. İlk maçın Norveç'te oynanacak olması, Brann'a önemli bir fırsat sunuyor. Teknik Direktör Freyr Alexandersson yönetimindeki ev sahibi ekip, taraftarı önünde skor avantajını yakalayarak İtalya deplasmanına güçlü gitmeyi planlıyor. Öte yandan Vincenzo Italiano ve öğrencileri, zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek tur kapısını aralamak istiyor. Peki, Brann-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BRANN-BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanacak Brann-Bologna maçı 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

BRANN-BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Brann Stadyumu'nda oynanacak Brann-Bologna maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.