CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Avrupa Ligi Brann-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? CANLI İZLE

Brann-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Brann ile Bologna karşı karşıya gelecek. İlk karşılaşma Norveç'te oynanırken, iç saha avantajını kullanmak isteyen Freyr Alexandersson ve öğrencileri, avantajlı skorla İtalya'ya gitmeyi hedefliyor. Vincenzo Italiano ve ekibi ise zorlu deplasmanda kazanarak, bir üst tura çıkmanın yollarını arayacak. Peki, Brann-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 17:56
Brann-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? CANLI İZLE

Brann-Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Brann ile Bologna karşı karşıya geliyor. İlk maçın Norveç'te oynanacak olması, Brann'a önemli bir fırsat sunuyor. Teknik Direktör Freyr Alexandersson yönetimindeki ev sahibi ekip, taraftarı önünde skor avantajını yakalayarak İtalya deplasmanına güçlü gitmeyi planlıyor. Öte yandan Vincenzo Italiano ve öğrencileri, zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek tur kapısını aralamak istiyor. Peki, Brann-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BRANN-BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanacak Brann-Bologna maçı 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

BRANN-BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Brann Stadyumu'nda oynanacak Brann-Bologna maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Juventus'tan flaş Kenan kararı! G.Saray yenilgisi sonrası...
Osimhen'e 3 dev talip birden!
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Fatih Dönmez atandı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye Senegalli golcü! Transfer formülü...
İşte Tedesco'nun N. Forest maçı 11'i!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe-Nottingham Forest maçı canlı yayın bilgileri F.Bahçe-Nottingham Forest maçı canlı yayın bilgileri 18:27
Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi 18:19
Fırtına'da hazırlıklar devam etti Fırtına'da hazırlıklar devam etti 17:45
PAOK-Celta Vigo maçı ne zaman? PAOK-Celta Vigo maçı ne zaman? 17:47
Brann-Bologna maçı ne zaman? Brann-Bologna maçı ne zaman? 17:56
Dinamo Zagreb-Genk maçı ne zaman? Dinamo Zagreb-Genk maçı ne zaman? 18:06
Daha Eski
Juventus'tan flaş Kenan kararı! G.Saray yenilgisi sonrası... Juventus'tan flaş Kenan kararı! G.Saray yenilgisi sonrası... 14:35
Fenerbahçe-Nottingham Forest maçından son notlar! Fenerbahçe-Nottingham Forest maçından son notlar! 14:51
UEFA'dan Benfica-R. Madrid maçıyla ilgili soruşturma! UEFA'dan Benfica-R. Madrid maçıyla ilgili soruşturma! 15:08
G.Saray'a 22'lik stoper! Transferde Cherif detayı G.Saray'a 22'lik stoper! Transferde Cherif detayı 15:21
Sivasspor Adana'da 2 puan bıraktı! Sivasspor Adana'da 2 puan bıraktı! 15:27
Van Spor FK 3 puanı 3 golle aldı! Van Spor FK 3 puanı 3 golle aldı! 15:28