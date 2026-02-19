CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Dinamo Zagreb-Genk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Dinamo Zagreb ile Genk karşı karşıya gelecek. İlk maç Hırvatistan ekibinin evinde oynanırken, Mario Kovacevic ve öğrencileri avantajlı skoru almak istiyor. Zorlu deplasmanda kazanarak son 16 turuna bir adım daha yaklaşmayı amaçlayan Belçika temsilcisi ise hata yapmak istemiyor. Peki, Dinamo Zagreb-Genk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 18:06
Dinamo Zagreb-Genk maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Dinamo Zagreb ile Genk kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İlk karşılaşmanın Hırvatistan'da oynanacak olması, Dinamo Zagreb'e önemli bir saha avantajı sağlıyor. Mario Kovacevic yönetimindeki ev sahibi ekip, taraftar desteğini arkasına alarak skor üstünlüğünü ele geçirmek ve rövanş öncesi rahatlamak istiyor. Belçika temsilcisi Genk ise zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek son 16 yolunda kritik bir adım atmayı hedefliyor. Peki, Dinamo Zagreb-Genk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DINAMO ZAGREB-GENK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanacak Dinamo Zagreb-Genk maçı 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

DINAMO ZAGREB-GENK MAÇI HANGİ KANALDA?

Maksimir Stadyumu'nda oynanacak Dinamo Zagreb-Genk maçı Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Juventus'tan flaş Kenan kararı! G.Saray yenilgisi sonrası...
G.Saray'a 22'lik stoper! Transferde Cherif detayı
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Fatih Dönmez atandı
F.Bahçe'ye Senegalli golcü! Transfer formülü...
İşte Tedesco'nun N. Forest maçı 11'i!
