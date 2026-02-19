Dinamo Zagreb-Genk maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Dinamo Zagreb ile Genk kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İlk karşılaşmanın Hırvatistan'da oynanacak olması, Dinamo Zagreb'e önemli bir saha avantajı sağlıyor. Mario Kovacevic yönetimindeki ev sahibi ekip, taraftar desteğini arkasına alarak skor üstünlüğünü ele geçirmek ve rövanş öncesi rahatlamak istiyor. Belçika temsilcisi Genk ise zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek son 16 yolunda kritik bir adım atmayı hedefliyor. Peki, Dinamo Zagreb-Genk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DINAMO ZAGREB-GENK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanacak Dinamo Zagreb-Genk maçı 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

DINAMO ZAGREB-GENK MAÇI HANGİ KANALDA?

Maksimir Stadyumu'nda oynanacak Dinamo Zagreb-Genk maçı Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.