Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları devam etti

Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları devam etti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 17:45
Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları devam etti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına 19 Şubat Perşembe günü saat 15.00'te yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.

Bordo-mavililer, hazırlıklarını 20 Şubat Cuma günü saat 15.00'te yapacağı antrenmanla sürdürecek.

