PAOK-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda PAOK ile Celta Vigo karşı karşıya gelecek. İlk maçı Yunanistan'da oynanayacak ekipler, tur biletini almak için kritik avantajın sahibi olmayı amaçlıyor. Razvan Lucescu yönetiminde iç saha avantajını kullanmayı hedefleyen PAOK karşısında Claudio Giraldez ve öğrencilerinin nasıl performans göstereceği merak ediliyor. Futbolseverler merakla, "PAOK-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 17:47
PAOK-Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi play-off etabında PAOK ile Celta Vigo karşı karşıya geliyor. İlk randevunun Yunanistan'da oynanacak olması, PAOK'a önemli bir saha avantajı sunuyor. Teknik Direktör Razvan Lucescu yönetimindeki ev sahibi ekip, taraftar desteğini arkasına alarak tur için kritik bir üstünlük yakalamayı planlıyor. Öte yandan Claudio Giraldez ve öğrencileri, deplasmandan güçlü bir sonuç çıkararak rövanş öncesi avantaj elde etmenin peşinde. Peki, PAOK-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PAOK-CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanacak PAOK-Celta Vigo maçı 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

PAOK-CELTA VIGO MAÇI HANGİ KANALDA?

Toumba'da oynanacak PAOK-Celta Vigo maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.


