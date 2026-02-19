Fenerbahçe-Nottingham Forest MAÇI ŞİFRESİZ İZLE | FB maçı nasıl izlenir?

Bu sezon 3. kez teknik adam değişikliğine giden Nottingham Forest, Premier Lig'de alt sıralardan kurtulamadı. Ligde oynadığı 26 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlılar, 27 puanla 17. sırada yer alıyor. Nottingham ligde son olarak Wolverhampton ile golsüz berabere kaldı.