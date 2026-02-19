Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı CANLI İZLE | (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Turnuvada son 16 turu play-off ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşı karşıya geliyor. Domenico Tedesco'nun öğrencileri bu kritik maçtan galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi avantaj elde etmek istiyor. Fenerbahçe-Nottingham Forest maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Fenerbahçe-Nottingham Forest maçını canlı takip etmek için tıklayın...

FENERBAHÇE-NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin İngiliz ekibi Nottingham Forest'ı konuk ettiği bu dev müsabaka, 19 Şubat 2026 Perşembe günü oynanıyor. Kadıköy Ülker Stadyumu'nun büyüleyici atmosferinde sarı-lacivertli temsilcimiz için bu maç büyük önem taşıyor.

FENERBAHÇE-NOTTINGHAM FOREST MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Nottingham Forest arasında oynanan mücadele Türkiye saati ile 20.45'te başladı.

İŞTE FENERBAHÇE-NOTTINGHAM FOREST MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Jayden, Mert, Kante, Guendouzi,Asensio, Kerem, Talisca, Cherif

Nottingham Forest: Ortega, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Anderson, Sangare, Hudson-Odoi, Gibbs-White, Hutchinson, Igor Jesus

FENERBAHÇE-NOTTINGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin bu zorlu Avrupa randevusu, Türkiye'deki yayın hakları sahibi olan TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak futbolseverlerle buluşuyor.

FENERBAHÇE-NOTTINGHAM FOREST MAÇININ HAKEMİ KİM?

Ülker Stadyumu'ndaki bu kritik randevuyu yönetmek üzere UEFA tarafından İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer görevlendirildi. Avrupa arenalarında disiplinli yönetimiyle tanınan Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Jonas Erni yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise yine İsviçre'den Anojen Kanagasingam.

Kadıköy'deki zorlu mücadelede teknoloji desteği de İsviçreli hakemlere emanet. Karşılaşmanın VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda Lukas Fähndrich otururken, AVAR görevini ise Luca Cibelli üstleniyor.

Mücadeleyi yöneten İsviçreli hakem Sandro Scharer, Fenerbahçe taraftarı için yabancı bir isim değil. Schärer, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Belçika ekibi Anderlecht ile oynadığı kritik rövanş maçında da düdük çalmıştı.

FENERBAHÇE AVRUPA'DA 300. MAÇIN EŞİĞİNDE

Sarı-lacivertli temsilcimiz, Nottingham Forest karşısında kulüp tarihinin 299. Avrupa randevusuna çıktı. Bugüne kadar çıktığı 298 müsabakada 117 galibiyet ve 65 beraberlik elde eden Kanarya, rakip fileleri 407 kez sarsmayı başardı. UEFA Avrupa Ligi özelinde ise 157. sınavını verecek olan Fenerbahçe, bu kulvardaki tecrübesiyle İngiliz rakibine karşı üstünlük kurmayı amaçlıyor.

KADIKÖY'DE İNGİLİZ TAKIMLARIYLA 22. RANDEVU

Fenerbahçe, İngiltere temsilcileriyle olan zengin rekabet tarihine bir yenisini daha ekliyor. Bugüne kadar Ada ekipleriyle 21 kez karşılaşan sarı-lacivertliler; Manchester United, Arsenal, Chelsea ve Manchester City gibi devlere karşı 5 galibiyet elde etti. Bu sezon Aston Villa ile oynanan maçların ardından Nottingham Forest, Fenerbahçe'nin Avrupa arenasındaki 22. İngiliz rakibi oluyor.

KADRODA BÜYÜK DEĞİŞİM: YENİ YILDIZLAR LİSTEDE

Sarı-lacivertlilerde ara transfer döneminin yankıları UEFA listesine de yansıdı. Takımdan ayrılan En-Nesyri, Jhon Duran ve İrfan Can Kahveci gibi isimlerin yerine; dünya yıldızı N'Golo Kante, orta sahanın dinamik ismi Matteo Guendouzi ve genç yetenek Sidiki Cherif UEFA listesine dahil edilen yeni isimler oldu. Hücum hattında ise gözler, Avrupa Ligi'nde dörder golle takımı sırtlayan Talisca ve Kerem Aktürkoğlu'nun üzerinde.

TANIDIK BİR RAKİP: PEREIRA KADIKÖY'DE!

Gecenin en dikkat çeken hikayesi ise Nottingham Forest kulübesinde yaşanıyor. İngiliz ekibinde sezonun dördüncü teknik direktörü olarak göreve başlayan Vitor Pereira, daha önce iki farklı dönemde çalıştırdığı eski takımı Fenerbahçe'ye bu kez rakip olarak geri döndü. Premier Lig'de 17. sırada yer alarak zor günler geçiren ancak Avrupa Ligi grup aşamasını 8. sırada tamamlayarak dikkat çeken İngiliz ekibi, Pereira yönetiminde Kadıköy'den avantajlı bir skorla dönmeyi hedefliyor.

TEDESCO'DAN PEREIRA ANALİZİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Nottingham Forest maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında, rakipteki teknik direktör değişikliğine ve Vitor Pereira faktörüne dikkat çekti. Pereira'nın gelişinin İngiliz ekibinde motivasyonu artıracağını belirten Tedesco, "Yeni hoca ile her şeye sıfırdan başladılar; bu durum oyuncuları sınırlarını zorlamaya itecektir. Rakibimiz 4'lü savunmadan Pereira ile 3'lü sisteme dönebilir, ancak biz her türlü esnekliğe sahibiz. Takımımızda farklı formasyonları uygulayabilen çok kaliteli orta saha oyuncularımız var. Bizim için önemli olan diziliş değil, sahadaki oyun prensiplerimizdir" ifadelerini kullandı. Tedesco ayrıca yeni transfer Sidiki Cherif'in öz güvenine güvendiğini, golcü isimler Talisca, Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'nun performansından ise son derece memnun olduğunu dile getirdi.

Sakatlıklarla ilgili de güncel bilgiler veren İtalyan çalıştırıcı, Archie Brown'un kadroda olacağını ancak henüz tam süre alacak durumda olmadığını, Edson Alvarez'in ise ameliyat kararı nedeniyle birkaç hafta takımdan uzak kalacağını açıkladı. Takımın yükselen yıldızı Mert Müldür ise birlik beraberlik vurgusu yaparak, "Oynamadığım dönemlerde bile kendimi hazır tuttum. Şu an takım içinde harika bir arkadaşlık ortamı var. Taraftarımızla bütünleştiğimizde neler yapabileceğimizi herkes görüyor. Bu zorlu periyodu başarıyla geçerek her kulvarda kupaya uzanmak istiyoruz" sözleriyle takımın şampiyonluk inancını ortaya koydu.