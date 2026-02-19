CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ludogorets-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ludogorets-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ludogorets ile Ferencvaros karşı karşıya gelecek. Bulgar ekibi evinde oynayacağı maçı kazanmak isterken, Macar temsilcisi ise rövanş maçı öncesi avantajı yakalamanın yollarını arayacak. Futbolseverler ise "Ludogorets-Ferencvaros maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Ludogorets-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 20:35
Ludogorets-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ludogorets-Ferencvaros maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ludogorets ile Ferencvaros kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Bulgar temsilcisi, taraftarı önünde sahaya çıkarak ilk maçtan galibiyetle ayrılmayı ve rövanş öncesi avantajı cebine koymayı hedefliyor. Ferencvaros ise zorlu deplasmandan güçlü bir skorla dönüp ikinci karşılaşma öncesi tur kapısını aralamak istiyor. Peki, Ludogorets-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LUDOGORETS-FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanacak Ludogorets-Ferencvaros maçı 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

LUDOGORETS-FERENCVAROS MAÇI HANGİ KANALDA?

Huvepharma Arena'da oynanacak Ludogorets-Ferencvaros maçı Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

