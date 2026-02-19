CANLI SKOR ANA SAYFA
Panathinaikos-Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Panathinaikos-Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos ile Viktoria Plzen karşı karşıya gelecek. İlk maçı evinde oynayacak Yunan temsilcisi, Rafael Benitez önderliğinde avantajı yakalamayı hedefliyor. Zorlu deplasmanda hata yapmadan rövanş maçına üstün çıkmayı amaçlayan Çekya ekibi ise son 16 turuna kalmanın yollarını arayacak. Peki, Panathinaikos-Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 21:10
Panathinaikos-Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Panathinaikos-Viktoria Plzen maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos ile Viktoria Plzen kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İlk karşılaşmanın Atina'da oynanacak olması, Yunan temsilcisine önemli bir iç saha avantajı sağlıyor. Teknik Direktör Rafael Benitez yönetimindeki Panathinaikos, taraftar desteğini arkasına alarak rövanş öncesi skor üstünlüğünü ele geçirmek istiyor. Viktoria Plzen ise zorlu deplasmandan avantajlı bir sonuçla dönüp ikinci maç öncesi son 16 yolunda kapıyı aralamayı hedefliyor. Peki, Panathinaikos-Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PANATHINAIKOS-VIKTORIA PLZEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanacak Panathinaikos-Viktoria Plzen maçı 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

PANATHINAIKOS-VIKTORIA PLZEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Olympiako Stadio Spyros Louis'te oynanacak Panathinaikos-Viktoria Plzen maçı Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Samsunspor'un ilk 11'i açıklandı!
Kadıköy'de penaltı itirazı!
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Önemli mesafe alındı
F.Bahçe'ye Senegalli golcü! Transfer formülü...
F.Bahçe'de şok sakatlık!
