UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos ile Viktoria Plzen kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İlk karşılaşmanın Atina'da oynanacak olması, Yunan temsilcisine önemli bir iç saha avantajı sağlıyor. Teknik Direktör Rafael Benitez yönetimindeki Panathinaikos, taraftar desteğini arkasına alarak rövanş öncesi skor üstünlüğünü ele geçirmek istiyor. Viktoria Plzen ise zorlu deplasmandan avantajlı bir sonuçla dönüp ikinci maç öncesi son 16 yolunda kapıyı aralamayı hedefliyor. Peki, Panathinaikos-Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PANATHINAIKOS-VIKTORIA PLZEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanacak Panathinaikos-Viktoria Plzen maçı 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

PANATHINAIKOS-VIKTORIA PLZEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Olympiako Stadio Spyros Louis'te oynanacak Panathinaikos-Viktoria Plzen maçı Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.