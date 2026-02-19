Lille-Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? CANLI İZLE

CANLI SKOR ANA SAYFA
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lille ile Kızılyıldız karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçı kazanarak tur umutlarını rövanşa taşımayı amaçlayan Fransız ekibi, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Zorlu deplasmanda kritik virajı geçip, son 16 turuna kalmanın hesaplarını yapan Kızılyıldız ise etkili bir performans ortaya koymak istiyor. Peki, Lille-Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 21:42
Lille-Kızılyıldız maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda heyecan dorukta. Lille ile Kızılyıldız kritik bir ilk maçta kozlarını paylaşacak. Fransız temsilcisi, sahasında taraftar desteğini arkasına alarak rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Evinde hata yapmak istemeyen Lille, tur umutlarını güçlü bir sonuçla Belgrad'a taşımak istiyor. Kızılyıldız cephesi ise zorlu deplasmanda dirençli bir oyun sergileyip son 16 yolunda önemli bir eşik atlamanın planlarını yapıyor. Peki, Lille-Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LILLE-KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanacak Lille-Kızılyıldız maçı 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

LILLE-KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Stade Pierre Mauroy'de oynanacak Lille-Kızılyıldız maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

