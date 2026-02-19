Lille-Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? CANLI İZLE

Lille-Kızılyıldız maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda heyecan dorukta. Lille ile Kızılyıldız kritik bir ilk maçta kozlarını paylaşacak. Fransız temsilcisi, sahasında taraftar desteğini arkasına alarak rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Evinde hata yapmak istemeyen Lille, tur umutlarını güçlü bir sonuçla Belgrad'a taşımak istiyor. Kızılyıldız cephesi ise zorlu deplasmanda dirençli bir oyun sergileyip son 16 yolunda önemli bir eşik atlamanın planlarını yapıyor. Peki, Lille-Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LILLE-KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanacak Lille-Kızılyıldız maçı 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

LILLE-KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Stade Pierre Mauroy'de oynanacak Lille-Kızılyıldız maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.