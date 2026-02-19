Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan Sidiki Cherif açıklaması!

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu play-off eşleşmesi ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertlilerde kritik mücadele öncesi teknik direktör Domenico Tedesco, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte İtalyan çalıştıcının maç önü değerlendirmeleri...

Domenico Tedesco: First of all, iyi akşamlar ve hayırlı Ramazanlar. "Kolay olmayacak. Nottingham için de kolay olmayacak. Biz de iyi bir formdayız. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Cesur olacağız.

Sidiki hazır, hazır olmasa oynatmazdık. Bir oyuncu iyi hissetmezse risk almayız. Atletik departmanımız ve sağlık ekibimiz Sidiki'yi iyileştirdi, maça hazır. İnşallah iyi bir maç çıkaracağız.