Fenerbahçe penaltı bekledi! İşte o anlar

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu play-off eşleşmesi ilk maçında sahasında Nottingham Forest ile karşılaştı. Mücadelede dakikalar 40'ı gösterdiğinde sarı-lacivertliler, Talisca ile rakip kaleyi yokladı. Brezilyalı yıldızın şutu sonrası topun Nottingham Forest savunmacısının eline çarptığına dair itirazlar oldu. Fenerbahçe'nin penaltı beklentisinin ardından maçın hakemi Sandro Scharer, VAR hakemi Lukas Fahndrich ile görüştü. VAR incelemesinin ardından hakem Scharer, oyunu devam ettirdi. Domenico Tedesco, itirazlarının ardından sarı kart gördü.

İŞTE O POZİSYON