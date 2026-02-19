CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Temsilcimiz Fenerbahçe sahasında İngiliz ekibi Nottingham Forest'ı konuk etti. Domenico Tedesco'nun öğrencileri bu kritik mücadeleden 3-0'lık skorla mağlup ayrıldı. İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 19:38 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 23:23
Fenerbahçe sahasında Nottingham Forest'a kaybetti! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

UEFA Avrupa son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında İngiliz ekibi Nottingham Forest ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler bu maçtan 3-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Sarı-lacivertliler rövanş mücadelesini 26 Şubat günü İngiltere'de oynayacak.

Kadıköy'de tribünler Filistin'i unutmadı! Devamını Oku BUNU DA OKU

MAÇTAN DAKİKALAR:

19. dakikada sağ taraftan Marco Asensio'nun kullandığı köşe vuruşunda altıpas üzerinde Mert Müldür'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

21. dakikada orta alanda topla buluşan Murillo, hızla ilerleyip ceza yayı sol tarafından uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

23. dakikada sol taraftan topla ilerleyen Igor Jesus, ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta son anda savunmada Jayden Oosterwolde'nin müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.

F.Bahçe'de şok sakatlık! Devamını Oku BUNU DA OKU

28. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Omari Hutchinson'ın yaptığı ortada altıpasın gerisinde Morgan Gibbs-White'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ederson'da kaldı.

Kadıköy'de penaltı itirazı! Devamını Oku BUNU DA OKU

46. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Çağlar Söyüncü'nün savunma arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Cherif, sağdan ceza sahasına girip sert vurdu, kaleci Ortega topu kornere çeldi.

50. dakikada soldan ceza sahasına giren Hudson-Odoi, penaltı noktası üzerindeki Gibbs-White'a pasını çıkardı. Bu futbolcunun sert şutunda Ederson topu iki hamlede kontrol etti.

50. dakikada Nottingham Forest farkı 3'e çıkardı. Orta sahadan savunmanın arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Igor Jesus ceza sahasına girer girmez, kendisiyle birlikte ceza alanına giren Gibbs-White'a pasını verdi. Bu futbolcunun kayarak vuruşunda meşin yuvarlak, Ederson'un bacaklarının arasından filelere gitti: 0-3.

69. dakikada Kante'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Semedo, penaltı noktası üzerindeki Asensio'ya ortaladı. Bu futbolcunun topukla yaptığı vuruşta kaleci Ortega topu kontrol etti.

70. dakikada sağdan kazanılan korner atışını Ndoye kullandı. Bu futbolcunun ortasında Ederson'un sektirdiği topu önünde bulan Hudson-Odoi sert vurdu, Ederson parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

84. dakikada Fenerbahçe savunmasının hatasında meşin yuvarlak Dominguez'in önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından düzeltip yaptığı vuruşta top az farkla üstten dışarı çıktı.

90 artı 2. dakikada Williams'ın ceza sahası dışından sert şutunu, Ederson son anda direk dibinden kornere çeldi.

Nottingham Forest, karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik Devamını Oku BUNU DA OKU

MÜCADELEDEN NOTLAR:

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Trabzonspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda tek değişikliğe gitti.

İtalyan teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Trabzonspor karşısında ilk 11'de görevlendirdiği İsmail Yüksek'i yedek soyundurdu.

Genç çalıştırıcı, İsmail'in yerine ise ilk 11'de yeni transfer Sidiki Cherif'i değerlendirdi.

Nottingham Forest karşısında kalede Ederson Moraes'i oynatan Tedesco, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Mert Müldür'den oluşturdu. Orta sahada Matte Guendouzi ile N'Golo Kante'yi görevlendiren 40 yaşındaki teknik adam, hücumda Marco Asensio, Anderson Talisca ve Kerem Aktürkoğlu'na şans verdi. Tedesco, gol yollarında ise Sidiki Cherif'e güvendi.

Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Archie Brown, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Dorgeles Nene, Alaettin Ekici ve Oğuz Aydın ise yedek soyundu.

"Pereira'nın isteklerini kabul ettik" Devamını Oku BUNU DA OKU

CHERIF İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde kadrosuna kattığı 19 yaşındaki santrforu Sidiki Cherif, ilk kez ilk 11'de süre aldı. Genç golcü, sarı-lacivertli takıma katıldıktan sonra ligde Gençlerbirliği ve Trabzonspor müsabakalarında sonradan oyuna dahil olmuştu. Sidiki Cherif, sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de ise Nottingham Forest karşısında görev aldı.

ARCHIE BROWN 66 GÜN SONRA KADRODA

Fenerbahçe'nin İngiliz sol kanat oyuncusu Archie Brown, 66 gün sonra kadroya dahil edildi.

Sakatlığı nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan genç oyuncu, söz konusu süreçte 11 resmi maçı kaçırdı.

Son olarak ligde 15 Aralık 2025 tarihinde oynanan Konyaspor maçında forma giyen Archie Brown, sakatlığı nedeniyle ligde 6, Türkiye Kupası'nda 3, Avrupa Ligi'nde ise 2 maç olmak üzere 11 maçta takımını yalnız bırakmıştı.

Nottingham Forest maçıyla yeniden formasına kavuşan Archie Brown, maça yedek kulübesinde başladı.

TEK EKSİK

Fenerbahçe, Nottingham Forest karşısında maça tek eksikle çıktı. Sarı-lacivertlilerde ayak bileğindeki ödem nedeniyle operasyon geçiren Meksikalı orta saha Edson Alvarez, sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bıraktı.

3 YENİ TRANSFER AVRUPA'DA İLK KEZ

Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde kadrosuna kattığı 3 oyuncusu, sarı-lacivertli formayla ilk Avrupa maçlarına çıktı. Fenerbahçe'de yeni transferler Matteo Guendouzi, Sidiki Cherif ve N'Golo Kante, maça ilk 11'de başladı.

BAKAN BAK VE HACIOSMANOĞLU MAÇI TAKİP ETTİ

Fenerbahçe ile Nottingham Forest arasındaki karşılaşmayı Gençlik ve Spor bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da yerinde izledi.

Bakan Bak ve Hacıosmanoğlu'nu, sarı-lacivertli kulüp adına başkan vekili Murat Salar, genel sekreter Orhan Demirel ve yönetici Taner Sönmezer karşıladı.

KADIKÖY KAPALI GİŞE

Fenerbahçeli taraftarlar, zorlu karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı.

Maçtan saatler öncesinde stat ve civarında toplanan taraftarlar, besteler ve marşlarla coşku yaşadı. Müsabaka öncesinde oyuncularını da tek tek tribünlere çağıran Fenerbahçeli taraftarlar, tribünlerin tamamını doldurdu.

Kante: Hiçbir şey bitmedi! Devamını Oku BUNU DA OKU

İNGİLİZLER TAKIMLARINI YALNIZ BIRAKMADI

Nottengham Forest taraftarları, Fenerbahçe maçında takımlarını yalnız bırakmadı. İngilizler, kendileri için ayrılan 2 bin 250 kişilik misafir tribününü tamamen doldurdu. Geçmiş sezonlarda iki defa Fenerbahçe'de görev yapan teknik direktör Vitor Pereira, bu kez Nottengham Forest'ın başında kulübede yer aldı.

ALTYAPIDAN 2 İSİM KADRODA

Fenerbahçe'de zorlu mücadelede altyapıdan 2 isim kadroya dahil edildi. Sarı-lacivertlilerde 17 yaşındaki kaleci Engin Can Biterge ile forvet Alaettin Ekici kadroda yer aldı. Her iki futbolcu da yedek kulübesinde teknik heyetten şans bekledi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik
