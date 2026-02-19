CANLI SKOR ANA SAYFA
Domenico Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik

Domenico Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Kadıköy'de 3-0'lık mağlubiyet ile sonuçlanan Nottingham Forest maçının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 22:58
Domenico Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Nottingham Forest maçının ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İtalyan çalıştırıcının 3-0'lık mağlubiyet ile sonuçlanan karşılaşma sonrası açıklamaları şu şekildeydi...

"MAĞLUBİYETİ HAK ETTİK"

"Aslında bugünkü mağlubiyeti hak ettik. İlk yarı 4-0, 5-0 olabilirdi. Doğru düzgün pozisyon üretemedik. Kornerden 1-0'ı yakalayabilirdik. Onun dışında bir şey yoktu. İkinci yarı başında Sidiki Cherif'in pozisyonu vardı. Bu maç için gösterdiğimiz performans azdı."

"ÖZGÜVEN KAYBETTİK"

"Bir 11 belirlediğiniz zaman her zaman bunun altında yatan sebepler vardır. Bu 11'in rakibe sıkıntı yaratabileceğini düşündük. Bu maça çıkarken bizi neyin beklediğini bilmiyorduk, yeni hocaları vardı. Bu süreçte geriye düştük. Rakip özgüven kazandı, biz özgüven kaybettik. Kararları maçlardan önce verirsiniz futbolda, sonra değil."

